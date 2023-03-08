الرى: استعادة شواطئ مدينة بلطيم المفقودة سابقا واكتساب أراض جديدة

جدة - نرمين السيد - وصرح الدكتور سويلم، وفقا لبيان صحفى، بأن هيئة حماية الشواطئ قامت بتنفيذ عدد من المشروعات لحماية شواطئ محافظة كفر الشيخ الممتدة بطول حوالى 100 كيلومتر، والتى كان لها أكبر الأثر فى وقف التراجع المتزايد فى خط الشاطئ والذى وصل لما يزيد عن 4.80 كيلومتر عند مصب النيل بفرع رشيد حتى الثمانينيات من القرن العشرين.



وأضاف: تم فقد ثلاثة صفوف من المبانى على طول واجهة مصيف مدينة بلطيم، وقد ساهمت هذه المشروعات فى حماية الأراضى الزراعية ورفع إنتاجيتها، كما كان لها أثر كبير فى حماية مدينة بلطيم واستعادة شواطئها حيث تم اكتساب ملايين من الأمتار المربعة من الأراضى الجديدة بطول واجهة المدينة، كما ساهمت هذه المشروعات فى زيادة الاستثمارات بالمنطقة ومنها تنمية الثروة السمكية بإنشاء مزارع سمكية بالمناطق المنخفضة خلف الحائط البحرى والرؤوس البحرية، علاوة على تنشيط السياحة وإحياء المصايف وخلق مناطق مستقرة يمكن تعظيم الاستثمارات بها وهو ما تمثل فى إنشاء مدينة صناعية وكورنيش بمدينة مطوبس.

وتابع: جار حالياً تنفيذ مشروع لحماية المنطقة شرق الرؤوس البحرية المنفذة شرق مصب مصرف الغربية الرئيسى (كتشنر) والتغذية بالرمال بطول 4 كيلومتر، حيث تهدف هذه العملية إلى حماية المنطقة ووقف تراجع خط الشاطئ نتيجة العوامل غير الطبيعية من العواصف البحرية والأمواج العالية والنحر المستمر وحماية شبكة الترع والمصارف الواقعة جنوب المنطقة الشاطئية (مصرف المحيط – ترعة أبودخان) وحماية الاستثمارات القائمة وخاصة بمجال الزراعة وجذب المزيد من الاستثمارات، والعملية عبارة عن إنشاء عدد 13 رأس حجرى، بالإضافة إلى عمل تغذية بين الرؤوس بالرمال المترسبة خلف حواجز الأمواج ببلطيم وعمل إمتداد للرؤوس الحجرية الواقعة غرب مصرف كتشنر ، وجارى أيضاً تنفيذ أعمال تدعيم الحائط البحرى الشرقى لمصب النيل فرع رشيد باستخدام كتل خرسانية زنة 5 أطنان.

وفى ضوء وجود شريط ساحلى منخفض شمال الطريق الدولى الساحلى بنطاق محافظة كفر الشيخ من غرب ميناء البرلس حتى شرق مصب النيل فرع رشيد، فقد قامت الهيئة من خلال مشروع "تعزيز التكيف مع تغير المناخ فى الساحل الشمالى ودلتا النيل فى مصر" والممول من صندوق المناخ الأخضر بحماية المناطق الساحلية المنخفضة بالمحافظة والمعرضة للغرق والغمر بالمياه المالحة بسبب ارتفاع منسوب سطح البحر والنوات البحرية الشديدة، وذلك بتنفيذ مشروعات حماية بطول 29 كم باستخدام مواد صديقة للبيئة من رمال نواتج التكريك ومن البوص وحصائر الجيوتكستيل.