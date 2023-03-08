ضمن التحالف الوطنى.. جامعة القاهرة توزع مساعدات وبطاطين بـ أبو النمرس

جدة - نرمين السيد - تُطلق اليوم جامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور محمد سامى عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، قافلة لقرية شبرامنت بمركز أبو النمرس بمحافظة الجيزة وذلك لتقديم مساعدات وتوزيع بطاطين ومواد عينية على عدد من الأسر الأولى بالرعاية، فى إطار التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى.





وأوضح الدكتور محمد الخشت، أن هذه القافلة تأتى انطلاقًا من المسؤولية المجتمعية لجامعة القاهرة التى تهدف إلى المساهمة فى إطار التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، لتقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين لاسيما المناطق والأسر الأولى بالرعاية، مشيرًا إلى قيام القافلة بتوزيع عدد من المساعدات العينية والبطاطين بالمجان على المواطنين للمساهمة فى رفع العبء عن كاهلهم.

وأكد رئيس جامعة القاهرة، حرص الجامعة على المساهمة الفعالة فى المبادرات القومية، خاصة مبادرة حياة كريمة، من خلال إطلاق العديد من القوافل التنموية للعديد من المناطق والقرى الأكثر احتياجًا بمختلف المحافظات، مشيرًا إلى قيام هذه القوافل بتدريب وتأهيل الفئات الأكثر احتياجًا على حرف ومهارات تدر عليهم دخلًا، إضافة إلى رفع الوعى الصحى، ورفع كفاءة بعض المدارس، والتدريب على المشروعات الصغيرة، وبرامج محو الأمية، إلى جانب تقديم الخدمات البيطرية والزراعية والإرشادية والتوعية فى مختلف المجالات للمواطنين.

ومن جانبه، قال الدكتور محمد سامى عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن توجيهات رئيس الجامعة تؤكد استمرار إطلاق القوافل التنموية الشاملة لتقديم الخدمات الصحية والمجتمعية لآلاف من البسطاء والمحتاجين والاهتمام بهم على الوجه الأكمل، مؤكدًا أن الجامعة ليست مؤسسة من أجل التعليم والبحث العلمى فقط بل يمتد دورها لخدمة المجتمع والبيئة المحيطة.