عودة الأمطار.. توضيح عاجل من الأرصاد للمواطنين

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الهيئة، خلال صفحتها الرسمية على موقع "فيس بوك"، أن الخرائط تشير إلى وجود حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد وسيناء ونشاط رياح على بعض المناطق.
طقس الأربعاء
وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن أهم الظواهر المؤثرة على طقس اليوم الأربعاء، على جميع الأنحاء.
وقالت الأرصاد، على صفحتها الرسمية على فيسبوك، إنه من المتوقع أن يسود طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.
ويكون الطقس مائلا للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، فى حين يسود طقس بارد ليلا على أغلب الأنحاء.
وتتكون شبورة مائية فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، فيما تنشط رياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة، ويكون السحاب غائم جزئيا على مدار النهار.
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