انقطاع المياه غدا عن 3 مدن كبرى فى الدقهلية (تفاصيل)

جدة - نرمين السيد - ولفتت إلى أن انقطاع المياه سيكون من الساعة الـ 8 صباحا وحتى الساعة الـ 3 عصرا؛ بسبب قيامها بأعمال صيانة داخل مرفق مياه طلخا، مما يتطلب إيقافه بالكامل أثناء أعمال الصيانة.
وفى السياق ذاته، أعلنت شركة مياه الشرب فى الدقهلية عن قطع مياه الشرب غدا الخميس لمدة 6 ساعات؛ بداية من الساعة 10 صباحًا، وحتى الساعة 4 عصرا فى المناطق التالية:
مدينة شربين بالكامل، وقرى "بسنديلة، والجوادية، وديملاش، وجحوش، وحلاوة، والمحفوظة، والعلاوية، وعزبة الحاج شربينى، وشركة بسنديلة، والزهراء، وتل عميرة، وأبو طه، وبرهام، والسبخاوية، وعزبة عبد النبى، وأبو نور الدين، وأبو بصل، والنجايرة" فى بلقاس.
جزء من مركز طلخا والقرى الواقعة على طريق طلخا شربين،
وأشارت إلى أن سبب الانقطاع يأتى إلى القيام بأعمال صيانة بخط مياه قطر 600 مم، مناشدة المواطنين، والمصالح الحكومية، والهيئات، والوحدات المحلية، والمخابز، والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه.
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