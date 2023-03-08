طقس الأربعاء.. الأرصاد تعلن أدق التفاصيل

جدة - نرمين السيد - ويسود طقس مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يكون بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

تتكون شبورة مائية فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، فيما تنشط الرياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

وعن حالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية.

أما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى 2.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة اليوم

العظمى الصغرى

القاهرة 22 13

العاصمة الإدارية 22 12

6 أكتوبر 23 12

بنهـا 22 13

دمنهور 22 13

وادى النطرون 22 13

كفر الشيخ 21 13

المنصورة 21 12

الزقازيق 23 12

شبين الكوم 22 13

طنطا 22 13

دمياط 22 12

بورسعيد 21 11

الإسماعيلية 23 12

السويس 22 12

العريش 22 12

رفح 21 11

رأس سدر 23 15

نخل 21 7

كاترين 20 6

الطور 26 14

طابا 24 14

شرم الشيخ 27 15

الإسكندرية 22 13

العلمين الجديدة 21 12

مطروح 20 11

السلوم 19 11

سيوة 25 10

رأس غارب 27 14

الغردقة 26 15

سفاجا 29 15

مرسى علم 27 14

شلاتين 30 15

حلايب 28 14

أبو رماد 30 14

رأس حدربة 29 15

الفيوم 25 11

بنى سويف 24 11

المنيا 24 11

أسيوط 24 11

سوهاج 27 12

قنا 28 12

الأقصر 28 14

أسوان 29 14

الوادى الجديد 28 14

أبوسمبل 29 14