هل زيارة أضرحة الأولياء حرام؟.. اعرف الصح

جدة - نرمين السيد - وقالت الإفتاء على موقعها الإلكترونى على الإنترنت: "زيارة أضرحة أولياء الله الصالحين تشرح الصدور، وتنير العقول، وتبعث بالطمأنينة فى النفوس، فالإنسان يشعر براحة نفسية عندما يزور أولياء الله الصالحين آل البيت الذين هم قطعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم".

وأشارت إلى أن زيارة قبور الصالحين لا مانع منها على الإطلاق، مع إنكار أى كلام أو ظن من الزائر أن هؤلاء قادرون على شفاء أحد أو حل مشكلات أحد، متابعا: "وقد خص الحبيب المصطفى سيدنا الحسين بمزيد من الحب فقال: "من أحب حسين فقد أحبنى".

واختتمت: "لا نريد أن نسمع إلى المتشددين الذين يكفرون ويبدعون الذين يذهبون إلى قبور الأولياء والصالحين، وعلى مدار التاريخ يزور الناس قبور الصالحين وكانوا يستحبون أن يدفنوا بجوارهم".