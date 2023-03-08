انقطاع المياه عن 4 مناطق كبرى فى أشمون (تفاصيل)

جدة - نرمين السيد - وقالت فى بيان لها، إنه سيتم انقطاع المياه عن مناطق: "شكرى، والتأمينات، ومنطقة عجمى شعير حتى سكة قاسم، والطريق الدائرى حتى كوبرى شرف"، اليوم الأربعاء، وغدا الخميس.

ولفتت إلى أن انقطاع المياه خلال هذين اليومين سيكون بداية من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 9 مساء لمدة 12 ساعة؛ معللة السبب لتجميع خطوط المياه الجديدة على الشبكة العمومية.

وأهابت شركة مياه الشرب بالمنوفية بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات ومسؤولى الجهات الحكومية تدبير إحتياجاتهم من المياه خلال هذه الفترة.