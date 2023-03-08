الأرصاد: 3 ظواهر قوية مؤثرة على طقس الأربعاء

جدة - نرمين السيد - وقالت الأرصاد، على صفحتها الرسمية على فيسبوك، إنه من المتوقع أن يسود طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

ويكون الطقس مائلا للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، فى حين يسود طقس بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

وتتكون شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، فيما تنشط رياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة، ويكون السحاب غائم جزئيا على مدار النهار.