سفير القاهرة فى أوتاوا يلتقى وزير النقل الكندى لبحث التعاون المشترك

جدة - نرمين السيد - استقبل وزير النقل الكندى "عمر الغبرا" أمس، السفير أحمد حافظ، سفير مصر لدى كندا، وذلك فى إطار اتصالات السفارة الدورية مع كبار المسئولين والدوائر السياسية الكندية، حيث شهد اللقاء حوارا ممتدا حول مختلف أوجه العلاقات بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها، لا سيّما فى مجال النقل.





وأكّد السفير حافظ إن اللقاء عكس رغبة البلدين فى الدفع بعلاقاتهم على مختلف الأصعدة، وأشار إلى الحرص على التواصل الدائم مع كبار المسئولين الكنديين للتباحث حول أطر التعاون القائمة والمقترحة، وتبادل الأفكار بشأن مجالات التعاون الجديدة والفرص الكامنة على هذا الصعيد. وأكّد السفير حافظ اعتزام السفارة مواصلة جهودها للدفع قدما بالزخم الذى تشهده العلاقات المصرية الكندية، والبناء عليها لتوطيد أواصر العلاقات الهامة بين البلدين.



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