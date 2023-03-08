رضا حجازى: رؤية مصر 2030 تؤكد على إتاحة التعلم بجودة عالية دون تمييز

جدة - نرمين السيد - التقى الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم الثلاثاء، بديوان عام الوزارة، الدكتور حسام بدراوى، مستشار الحوار الوطنى لعرض رؤية مصر 2030، لإلقاء الضوء على جهود الوزارة فى تطوير التعليم بما يتوافق مع رؤية مصر 2030.





وقال الدكتور رضا حجازى، إن محاور رؤية مصر 2030 تؤكد على أهمية إتاحة التعلم بجودة عالية دون تميز، مضيفا أن الوزارة ملتزمة بتوفير حقوق التعليم والحماية والمعايشة والنمو والتنمية لكل طفل على أرض مصر.

وأضاف حجازى، أن الوزارة تستهدف بناء شخصية الطالب للمساهمة وتقديم الدعم للثورة الصناعية الرابعة التى ستمكننا من المنافسة فى القرن الحادى والعشرين.

وأكد الدكتور رضا حجازى على أهمية الحوار الوطنى والتأكيد بأن استراتيجية الوزارة تحقق الرؤية وتضع مؤشرات قياس للمشاريع التعليمية التى تحتويها الاستراتيجية.

ومن جانبه، أكد الدكتور حسام بدراوى، أن مصر وضعت رؤية لتطوير التعليم وهى ضمن رؤية مصر 2030، وهى رؤية شاملة مكونة من 5 محاور وأن هناك توافق فى الرؤى مع الوزارة من حيث استراتيجيتها والتى سيتم استكمال تنفيذ محاورها خلال الفترة المقبلة.

وأضاف بدراوى، أن المحور الأول منها هو الإتاحة والجودة وعدم التمييز، والثانى حوكمة إدارة التعليم والانتقال إلى اللامركزية واعتبار المدرسة هى محور التطوير، والمحور الثالث هو الرقمية وتعنى أسلوب ومنهجية للطالب والمعلم فى نقل المعلومة والتواصل.

وأضاف أن المحور الرابع هو بناء الإنسان الذى يحترم التعددية ويعمل فى فريق، المتسارع المبتكر المبدع وهو ما لا يمكن أن يحدث بدون معايشة داخل مؤسسات التعليم مع مدرسين يتفهمون ويمارسون دورهم المتجدد فى صنع الشخصية، وأخيرا القدرة التنافسية من أجل المنافسة إقليميا وعالميا، كل محور من هذه المحاور به أهداف رئيسية وفرعية ومدة زمنية ووسائل قياس ومسؤولية تنفيذية وتمويل.