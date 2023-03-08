خطة وزارة التربية والتعليم لامتحانات الثانوية العامة (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - استعرض الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، خطة الوزارة للنهوض بالعملية التعليمية، أمام لجنة التعليم بمجلس الشيوخ، لتوضيح الرؤى، مؤكدا دور مجلس الشيوخ الداعم لتطوير العملية التعليمية فى مصر.





ويوضح الإنفوجراف التالى خطة وزارة التعليم لامتحانات الثانوية: وأكد الوزير، إتاحة نموذجا استرشاديا كاملا لامتحانات الثانوية العامة، نهاية الأسبوع الجارى، على موقع الوزارة، يحاكى امتحان آخر العام، بهدف تدريب الطلاب على طبيعة الامتحانات.

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