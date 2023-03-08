التضامن تقرر صرف 100 ألف جنيه لأسر المتوفين بحادث قطار قليوب

جدة - نرمين السيد - أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى حصول أسرة كل متوفى بسبب حادث قطار قليوب، على 100 ألف جنيه، أما المصابون فإنه فى حالة العجز الكلى يتم التعامل معه مثل حالة الوفاة، إذ يحصل على 100 ألف جنيه أيضا.





يأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، بشأن حادث قطار قليوب الذى وقع مساء اليوم الثلاثاء، وأسفر عن سقوط عدد من حالات الوفاة وعدد من الإصابات خرج بعضها من المستشفى بعد تلقيهم الخدمة الطبية وتحسن حالتهم الصحية. ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعى مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالقليوبية بسرعة التعامل مع تداعيات الحادث لمساعدة الأسر، حيث انتقلت لجنة الإغاثة التابعة لمديرية التضامن الاجتماعى بالمحافظة على الفور لموقع الحادث لمعاينته وحصر الخسائر فى الأرواح ومساعدة الأسر. كما وجهت القباج بشمول أسر الضحايا بكافة أنواع الرعاية الاجتماعية، مشيرة إلى أن هناك تنسيق مع الجمعيات الأهلية من أجل تعبئة الموارد من الجمعيات الأهلية لتوفير المزيد من المساعدات للأهالى، مقدمة خالص التعازى لأسر الضحايا.

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