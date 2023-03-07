فاروق الباز: ما يحدث من زلازل ظاهرة عادية تحدث بكتل القشرة الأرضية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 7 مارس 2023 11:23 مساءً - قال العالم المصرى، فاروق الباز، إن الشائعات الخاصة بالزلازل التى يتم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعى ومنصاتها، لا أساس لها من الصحة.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامى سيد على ببرنامج "حضرة المواطن": "الوضع العام أن شبه الجزيرة العربية، كتلة من كتل القشرة الأرضية، ولأن الأرض تتحرك وهناك كواكب فى المجموعة الشمسية تجذب الأرض من ناحية والشمس تجذبها من ناحية، لذلك فيكون هناك ضغط على بعض الكتل الخاصة بالقشرة الأرضية، وتحدث الزلازل".

وقال: "كل هذه ظواهر عادية وطبيعية تحدث منذ خلق الأرض، وستستمر حتى نهاية الأرض، كل ما يحدث من زلازل توابع، لأن شبه الجزيرة العربية تحركت حركة كبيرة، على حدودها مع تركيا، وتلك الحركة غيرت الوضع القائم، والسبب فى الزلازل هو تحرك أجزاء من الأرض