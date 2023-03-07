وكيل صحة الشرقية يقود حملة للرقابة على الأغذية ويغلق معمل ألبان (صور)

جدة - نرمين السيد - ترأس الدكتور هشام شوقى مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، حملة موسعة للمرور على المنشآت الغذائية بمركز ومدينة ههيا، يرافقه مراقبى الأغذية بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، ومدير الإدارة الصحية بههيا، ومفتشى مكتب الأغذية بالإدارة، وذلك فى إطار توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، بتكثيف الحملات على المنشآت الغذائية والأسواق، استعدادًا لاستقبال شهر رمضان الكريم، لضمان وصول غذاء آمن، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين بمحافظة الشرقية.





وتم خلال الحملة مداهمة عدد من المنشآت الغذائية، وتبين وجود معمل لتصنيع منتجات الألبان، به نقص شديد فى الاشتراطات الصحية، وتمكنت الحملة من غلق وتشميع المعمل بالتنسيق مع الجهات المختصة، لما تمثله هذه المنشأة من خطر داهم على الصحة العامة، كما تم ضبط 2000 لتر لبن، لسوء التخزين وعدم وجود بيانات، وتم إعدام 400 لتر لبن غير صالح، لوجود تغير فى خواصه الطبيعية، كما تم سحب 3 عينات وإرسالها للمعامل لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمى، بالإضافة لتحرير محضرين جنحة صحية للمخالفات المضبوطة بمركز شرطة ههيا. وأكد الدكتور هشام مسعود على استمرار الحملات المكثفة على مختلف المنشآت الغذائية بالمحافظة، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية، والضرب بيد من حديد ضد المخالفين، والتى من شأنها المساس بصحة وسلامة المواطنين بمحافظة الشرقية.

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