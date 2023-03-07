هيئة السكك الحديدية تعلن تفاصيل حادث اصطدام قطار قليوب

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 7 مارس 2023 10:27 مساءً - أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر في بيان صادر عنها مساء اليوم أنه في تمام الساعة 19.20 أثناء دخول قطار 557 /3027 ركاب شبرا/ منوف/ كفر الزيات على سكة النفادي بمحطة قليوب لمقابلة قطار550 تجاوز السائق السيمافور المغلق واستمر بالمسير مما أدي الي دخول القطار الى السكة المنتهية بتصادم الحماية بنهاية السكة.

وبحسب البيان، نتج عن ذلك خروج الجرار والعربة الأولي عن القضبان، حيث وجه المهندس كامل الوزير وزير النقل، رئيس هيئة السكك الحديدية وكافة قيادات الهيئة بالتوجه لمكان الحادث والدفع بكافة معدات الرفع لموقع الحادث، والتنسيق مع وزارة الصحة لتقديم الخدمة الطبية اللازمة للمصابين وحصر أعداد الوفيات.

وأكد البيان حدوث إصابات لأفراد كانوا متواجدين خارج العربة الأولى للقطار ويستقلون القطار بين العربة والجرار.

كما وجه وزير النقل بتشكيل لجنة علي الفور برئاسة السيد المهندس نائب رئيس مجلس الإدارة لقطاع السلامة والجودة للوقوف علي اسباب الحادث وتحديد المسئولين وحصر التلفيات والحادث بعيد عن الخطوط الطوالي بجميع خطوط الهيئة.