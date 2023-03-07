صندوق تحيا مصر ينظم احتفالية «دكان الفرحة» لطلاب عين شمس

جدة - نرمين السيد - حضر الاحتفالية الدكتور محمد معيط وزير المالية واللواء محمد أمين نصر مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية، وأمين صندوق تحيا مصر واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة والدكتور محمود المتينى، رئيس جامعة عين شمس والشحات الغتورى رئيس مصلحة الجمارك المصرية والدكتورة سحر نصر وزير الاستثمار السابق، والمدير التنفيذى لمؤسسة بيت الزكاة والصدقات المصرى وإسماعيل أحمد رئيس الاتحاد العام للمصريين فى الخارج.

وأكد اللواء محمد أمين نصر مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية وأمين صندوق تحيا مصر، أن الاحتفالية تأتى فى إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بتنظيم عدد من معارض المبادرتين الرئاسيتين دكان الفرحة وأبواب الخير، لدعم الأسر الأولى بالرعاية لتوفير المواد الغذائية والملابس استعدادا لشهر رمضان المعظم.

وأضاف أن الاحتفالية تجمع عددا من شركاء الصندوق من الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدنى، لافتا إلى أن معرض دكان الفرحة المنظم بجامعة عين شمس يأتى كأول الفعاليات التى ينظمها الصندوق لترجمة الشراكة مع وزارة المالية، ممثلة فى مصلحة الجمارك المصرية للاستفادة من الملابس التى وفرتها المصلحة وينفذ من خلالها الصندوق أكبر حملة كساء للأسر الأولى بالرعاية لتوفير 2 مليون قطعة ملابس للمستحقين.

ومن جانبه أكد خالد عبد العال محافظ القاهرة على الجهود الكبيرة التى توليها القيادة السياسية لتوفير كافة الخدمات للمواطنين من خلال مبادراتها الرئاسية، التى تُطلقها للارتقاء بجودة ومستوى حياة المواطنين وتوفير متطلباتهم واحتياجاتهم.

وأكد محافظ القاهرة أن صندوق تحيا مصر هو صندوق دعم الخير فى كافة المجالات، ويقدم مبادرات الخير فى كافة أرجاء الجمهورية.

وأشاد محافظ القاهرة بدور صندوق تحيا مصر فى دعم اقتصاد مصر ومبادراته التى تستهدف رفع العبء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية، فضلا عن إحداث نقلة نوعية فى مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وقال المدير التنفيذى لصندوق تحيا مصر، تامر عبد الفتاح إن الاحتفالية تضمنت تنظيم معرضا يستمر لمدة 4 أيام يضم 20 ألف قطعة ملابس وأحذية واكسسوارات، بالإضافة إلى منتجات العناية الشخصية المقدمة من شركة يونيليفر لرعاية 5 ألاف طالب مستحق بالجامعة، وذلك بالتعاون مع عدد من الشركات المصنعة والمستوردة للملابس الجاهزة ومنها شركة تاى هاوس، وشركة أليكس اباريلز وشركة تى أند سى وشركة هاى تك وشركة كانون جلوبال فضلا عن الملابس والأدوات الكتابية التى وفرتها مصلحة الجمارك المصرية، كما تم تجهيز 6 عرائس أولى بالرعاية من أبناء العاملين فى الخدمات المعاونة بالجامعة بمستلزمات الزواج حيث تسلمت كل فتاة 22 جهاز كهربائى ومفروشات وأجهزة منزلية ضمن مبادرة دكان الفرحة بالتعاون مع شركتى فريش والعربى جروب وتيفال.

وأوضح عبد الفتاح أن الاحتفالية تضمنت توفير 12 طن مواد غذائية جافة، وطن لحوم، ونصف طن عصائر وألبان مقدمة من شركة بيتى المراعى لصالح ألف من العاملين المستحقين بالجامعة، ضمن مبادرة أبواب الخير بالشراكة مع البنك الأهلى المصرى وبنك مصر وشركة حديد عز.

كما تضمنت الاحتفالية تسليم أجهزة تعويضية لعدد 12 طالب من ذوى الهمم قادرون باختلاف، فضلا عن تكريم 17 طالب وطالبة من الطلبة الفائقين بمختلف كليات جامعة عين شمس.

وأكد الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس، على أهمية دور المجتمع المدنى فى دعم أنشطة الجامعات المصرية المقدمة للطلبة، وثمّن جهود صندوق تحيا مصر فى رعاية طلبة جامعة عين شمس والأسر فى مجالات الرعاية الصحية والحماية والاجتماعية، والتى شهدت العديد من الأنشطة تضمنت تجهيز مستشفيات الجامعة بأجهزة الغسيل الكلوى وحضانات الأطفال المبتسرين، فضلا عن دعم العملية التعليمية بمعمل مهارات كلية الطب لتوفير أنظمة محاكاة الجسم البشرى لتطوير منظومة تدريب خريجى كلية الطب.

من جانبها أعربت الدكتورة سحر نصر المدير التنفيذى لمؤسسة بيت الزكاة والصدقات المصرى عن سعادتها بسرعة تفعيل البروتوكول المبرم مع الصندوق للتوسع فى نشاط مؤسسة بيت الزكاة والصدقات، وخدمة أكبر عدد من الأسر المستحقة، لافتة إلى أن الفترة القادمة ستشهد تكثيفا فى برامج الحماية الاجتماعية والتنمية العمرانية لتوفير حياة كريمة للمواطنين فى المناطق الأكثر احتياجا.

ومن الجدير بالذكر أن مبادرة دكان الفرحة تم تدشينها فى شهر إبريل عام 2019، وتعمل المبادرة بجانب تجهيز العرائس على تنظيم معارض للملابس الجديدة داخل الجامعات الحكومية ودور الأيتام، مع مراعاة الجانب المعنوى بحيث يتم إتاحة الفرصة لكل طالب لاختيار القطع المناسبة بحرية تامة دون مقابل.

ونجحت المبادرة خلال الفترة الماضية فى توفير أكثر من مليون قطعة ملابس جديدة استفاد منها ما يقرب من 350 ألف مواطن.

وتم تنظيم معارض لطلاب جامعات المنيا وجنوب الوادى والاسكندرية وعين شمس، ودمياط، وسوهاج، والفيوم، وحلون فضلا عن تنظيم معارض للأسر الأولى بالرعاية ودور رعاية الأيتام وأبناء السجينات وذوى الهمم، فى القاهرة والجيزة والشرقية والأقصر والواحات البحرية، وأسيوط وقنا، وشمال سيناء.