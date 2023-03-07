وزارة الصحة تعلن وفاة شخص وإصابة 16 مصاباً في حادث قطار قليوب.. وتدفع بـ 20 سيارة إسعاف

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 7 مارس 2023 09:30 مساءً - أعلنت وزارة الصحة والسكان، الدفع بـ20 سيارة إسعاف، إلى موقع حادث قطار قليوب، الذي وقع، مساء اليوم الثلاثاء، بمحطة قطارات قليوب المحطة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحصيلة المبدئية للإصابات تشير إلى وجود حالة وفاة، بالإضافة إلى إصابة 16 مواطنا، بينهم 3 مصابين تلقوا الخدمة في موقع الحادث، و3 مصابين غادروا قسم الطوارئ بمستشفى قليوب التخصصي بعد تلقيهم الخدمة الطبية وتحسن حالتهم الصحية، وباقي المصابين يتلقون الخدمة في ذات المستشفى، وأغلب إصاباتهم غير مهددة للحياة .

وقال المتحدث الرسمي إن الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، يتابع تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين.