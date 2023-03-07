النموذج الاسترشادى والتحسين.. 8 تصريحات لوزير التعليم بشأن الثانوية العامة

جدة - نرمين السيد - استعرض الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، خطة الوزارة للنهوض بالعملية التعليمية، أمام لجنة التعليم بمجلس الشيوخ، لتوضيح الرؤى، مؤكدا دور مجلس الشيوخ الداعم لتطوير العملية التعليمية فى مصر.





وخلال كلمته، أدلى الوزير بعدة تصريحات تتعلق بامتحانات الثانوية العامة لعام 2022/2023، أبرزها موعد إتاحة النموذج الاسترشادى للتدريب على الامتحان بصورته الجديدة، وآلية تصحيح الامتحانات، ومشروع قانون تحسين المجموع الجديد.

وجاءت تصريحات الوزير بشأن امتحانات الثانوية العامة كالتالى:

- إتاحة نموذجا استرشاديا كاملا لامتحانات الثانوية العامة، نهاية الأسبوع الجارى، على موقع الوزارة، يحاكى امتحان آخر العام، بهدف تدريب الطلاب على طبيعة الامتحانات.

- مواصفات الورقة الامتحانية لشهادة الثانوية العامة تشتمل على أسئلة اختيار من متعدد MCQ بنسبة 85%، والأسئلة المقالية القصيرة بنسبة لا تتعد 15% وفق طبيعة كل مادة دراسية.

- تصحيح أسئلة الاختيار من متعدد MCQ إلكترونيا بالكامل بعيدا عن العنصر البشرى.

- تصحيح إجابة الأسئلة المقالية من خلال نظام Rubrics، ويتم إجراء مسح ضوئى Scan لصورة ورقة إجابة الطالب عن الأسئلة المقالية على سيستم التصحيح وإرسالها لإثنين من المصححين، لثبات ودقة التصحيح وفى حال وجود اختلاف بينهما فى التصحيح يتم الرجوع لمصحح ثالث.

- الأسئلة ستقيس المستويات المعرفية المختلفة كالقدرات العقلية ونواتج التعلم الحقيقية.

- قدمنا مقترح للبرلمان بخصوص إمكانية إعادة السنة لطالب الثانوية العامة الناجح فى حال رغبته فى تحسين مجموعه، على أن تكون الإعادة فى كافة المواد الدراسية مع اعتماد نتيجة السنة المعادة سواء حقق الطالب مجموعا مرتفعا أو منخفضا.

- لا يوجد إلغاء للتشعيب فى الثانوية العامة، والتشعيب إلى علمى علوم وعلمى رياضة فى الشعبة العلمية مستمر.

- سندرس مقترح إرسال نتيجة الثانوية العامة إلكترونيا لكل طالب مع مركز التطوير التكنولوجى.