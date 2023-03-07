الصحة: الدفع بـ 20 سيارة إسعاف لموقع حادث قطار قليوب

جدة - نرمين السيد - وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن الحصيلة المبدئية للإصابات تشير إلى وجود حالة وفاة، بالإضافة إلى إصابة 16 مواطنا، بينهم 3 مصابين تلقوا الخدمة فى موقع الحادث، و3 مصابين غادروا قسم الطوارئ بمستشفى قليوب التخصصى بعد تلقيهم الخدمة الطبية وتحسن حالتهم الصحية، وباقى المصابين يتلقون الخدمة فى ذات المستشفى، وأغلب إصاباتهم غير مهددة للحياة.
وشدد المتحدث الرسمى على أن الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، يتابع تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين.
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