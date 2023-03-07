التموين تعلن موعد افتتاح معرض «سوبر ماركت -أهلا رمضان» بمدينة نصر

جدة - نرمين السيد - أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور على المصيلحى، عن افتتاح معرض "سوبر ماركت - أهلا رمضان" الرئيسى بمدينه نصر رسميا بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى ‏مدبولى فى ‏‏15 مارس الجارى بعد استكمال عمليات التجهيزات به.





وأضاف فى بيان له اليوم الثلاثاء ‏أنه سيتم افتتاح المعرض أمام الجمهور فى اليوم التالى مباشرة 16 مارس وذلك حتى 21 ‏مارس الحالى.‏

‏ وأشار المصيلحى إلى أن المعرض تشارك به الشركة القابضة للصناعات ‏الغذائية بكل ‏شركاتها الإنتاجية وبالإضافة إلى شركات المطاحن، ‏والزيوت وشركتى الجملة العامة والمصرية، وشركه قها، وشركات ‏المجمعات الاستهلاكية، بالإضافة ‏إلى الغرف التجارية، واتحاد ‏الصناعات، والمنتجين ‏وأصحاب السلاسل ‏التجارية، والتجار، والمصنعين والمنتجين، مؤكدا أن ‏البيع بالمعرض سيكون بسعر التكلفة.

وأضاف أن ‏عدد معارض "أهلا رمضان" بلغ ‏‏455 ‏معرضا ‏منتشرين بكل مركز ومدينة ونجع، بالإضافة إلى السيارات ‏المتنقلة ‏‏والمجمعات الاستهلاكية والسلاسل التجارية بتخفيضات تصل ‏إلى ‏‏%30.

من جانبه، قال المتحدث الرسمى للوزارة أحمد كمال، ‏‏إن السلع بالمعارض التى تم إنشاؤها تتميز بالجودة العالية، وبأسعار مناسبة.

وأضاف أنه يتم تسيير 250 ‏سيارة يوميا بالقرى والنجوع للوصول بها ‏إلى ‏المواطنين، بتخفيضات ‏المعارض الموجودة بالمراكز والمدن، ‏‏منوها بأن السلع المعروضة بتلك ‏المعارض يتم ‏‏مراقبتها تموينيا.