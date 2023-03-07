وأضاف فى بيان له اليوم الثلاثاء أنه سيتم افتتاح المعرض أمام الجمهور فى اليوم التالى مباشرة 16 مارس وذلك حتى 21 مارس الحالى.
وأشار المصيلحى إلى أن المعرض تشارك به الشركة القابضة للصناعات الغذائية بكل شركاتها الإنتاجية وبالإضافة إلى شركات المطاحن، والزيوت وشركتى الجملة العامة والمصرية، وشركه قها، وشركات المجمعات الاستهلاكية، بالإضافة إلى الغرف التجارية، واتحاد الصناعات، والمنتجين وأصحاب السلاسل التجارية، والتجار، والمصنعين والمنتجين، مؤكدا أن البيع بالمعرض سيكون بسعر التكلفة.
وأضاف أن عدد معارض "أهلا رمضان" بلغ 455 معرضا منتشرين بكل مركز ومدينة ونجع، بالإضافة إلى السيارات المتنقلة والمجمعات الاستهلاكية والسلاسل التجارية بتخفيضات تصل إلى %30.
من جانبه، قال المتحدث الرسمى للوزارة أحمد كمال، إن السلع بالمعارض التى تم إنشاؤها تتميز بالجودة العالية، وبأسعار مناسبة.
وأضاف أنه يتم تسيير 250 سيارة يوميا بالقرى والنجوع للوصول بها إلى المواطنين، بتخفيضات المعارض الموجودة بالمراكز والمدن، منوها بأن السلع المعروضة بتلك المعارض يتم مراقبتها تموينيا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر التموين تعلن موعد افتتاح معرض «سوبر ماركت -أهلا رمضان» بمدينة نصر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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