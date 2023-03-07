وزير الزراعة: نستفيد من البحث العلمي في تعظيم الإنتاجية ومواجهة التغيرات المناخية

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 7 مارس 2023 07:26 مساءً - شارك السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في ورشة عمل حول إعداد الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030 والتي تنظمها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وخلال كلمته أشار وزير الزراعة، إلى أن البحث العلمي يعتبر الركيزة الأساسية التي ترتكز عليها اقتصاديات الدول، خاصة في ظل التحديات التي تواجه قطاعات الأنشطة الاقتصادية المختلفة.

أهمية البحث العلمي

وأكد القصير، أنه من بين هذه القطاعات، القطاع الزراعي والأنشطة المرتبطة به والذي يواجه العديد من التحديات بدءا من جائحة كورونا ومرورا بالأزمة الروسية الأوكرانية مع تزايد التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية على هذا القطاع، الأمر الذي كان له بالغ الأثر على قضية الأمن الغذائي والتأثير على قدرة الدول على بناء أنظمة زراعية وغذائية مستدامة.

وأوضح أنه أدرك العالم أجمع أهمية البحث العلمي خاصة التطبيقي، وأنه لا مجال لمواجهة هذه التحديات والأزمات إلا من خلال التوسع في البحث العلمي واستخدام التكنولوجيا الحديثة والابتكار الزراعي على نطاق واسع.

وتابع: على سبيل المثال التوسع في البحوث التي تساهم في تعظيم الإنتاجية الزراعية، كأهم المحاور لتعزيز القدرات الإنتاجية لقطاع الزراعة واستنباط أصناف وهجن متميزة قادرة على التأقلم مع التغيرات المناخية المعاكسة، مع مقاومتها للأمراض والآفات.