20 ألف صندوق حماية اجتماعية.. انطلاق «كتف فى كتف» بجنوب سيناء (فيديو)

جدة - نرمين السيد - واستقبلت المحافظة، 11 قاطرة محملة بأكثر من 20 ألف صندوق حماية اجتماعية، تحتوى على 400 طن مواد غذائية، و2000 بطانية لأهالى جنوب سيناء.

تأتى مبادرة كتف فى كتف، والتى تعد أكبر مبادرة للحماية الاجتماعية فى تاريخ مصر، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا، وتماشيا مع جهود التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، بتقديم 4 ملايين صندوق مواد غدائية للأسر الأكثر احتياجا بجميع محافظات الجمهورية، والتى بدأت بالمواطنين فى المحافظات الحدودية، لتخفيف العبء عليهم وكذلك حدة الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية، والمساهمة فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة فى جميع المجالات.