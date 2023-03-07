جدة - نرمين السيد - قالت الإعلامية مروة فهمى، فى برنامج "منتصف النهار"، على قناة "القاهرة الإخبارية"، إن هاشتاج "كتف فى كتف" تصدر مواقع التواصل الاجتماعى عقب الإعلان عن أكبر مبادرة للحماية الاجتماعية فى تاريخ مصر.





عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر القاهرة الإخبارية: هاشتاج مبادرة «كتف فى كتف» يتصدر مواقع التواصل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.