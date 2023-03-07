وزير التموين: طرح كوبونات السلع بالمجمعات الاستهلاكية

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه تم ‏طرح الكوبونات بشركات المجمعات الاستهلاكية وشركات الجملة التابعة للشركة ‏القابضة للصناعات الغذائية.





وأكد بيان وزارة التموين، أن فئات الكوبونات تبدأ من 50 ‏إلى 100 إلى 150 إلى 200 الى 250 الى 300 جنيه للكوبون الواحد يمكن للمواطن شراء أى كمية ‏منها ويمكن صرفها السلع من داخل فروع المجمعات الاستهلاكية أو من فروع التجزئة بشركات الجملة أو من معارض أهلا ‏رمضان التى تتواجد بها الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية. ولفت البيان إلى أنه يمكن أيضًا صرف كوبونات بيت الزكاة والصدقات المصرى ‏ومؤسسة مصر الخير بفئاتها المختلفة من فروع المجمعات الاستهلاكية.

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