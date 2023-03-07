سفير الاتحاد الأوروبى بالقاهرة: مصر دولة فريدة ولديها قوة ناعمة هائلة

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى كلمة السفير كريستيان بيرجر خلال حفل ختام ورش العمل المقامة فى إطار فعاليات مهرجان أسوان الدولى لسينما المرأة التى حضرها المئات من شباب السينمائيين من محافظة أسوان ولفيف من الفنانين المشاركين فى المهرجان وممثلين عن وزارات التضامن الاجتماعى والسياحة والثقافة.

وقال بيرجر إن مصر كانت ثانى دولة فى العالم لديها صناعة سينما، مشيرا إلى أن السينما المصرية أسهمت فى تعزيز وعى المواطنين بالعديد من القضايا، كما أسهمت فى تغيير العديد من القوانين خاصة فى مجال الأسرة وحقوق المرأة.

ووجه السفير الأوروبى الشكر للقائمين على ورش العمل وتدريب الشباب الطموح والشغوف بالفن والذى أبهر الجميع بعشقه للسينما.

من جانبه، أكد رئيس المهرجان محمد عبد الخالق، أن الإنتاج السينمائى لشباب الورش يعد بمثابة أول توثيق سينمائى لجنوب مصر.

وتم خلال الحفل عرض 11 فيلما دراميا ووثائقيا قام شباب أسوان المشاركين بإنتاجها وعكست ما يتمتعون به من مهارات العمل السينمائى والفنى وأطلقت العنان لطاقاتهم وإبداعتهم الفنية.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن جوائز الأفلام التى تم إنتاجها فى إطار هذه الورش فى ختام المهرجان فى العاشر من الشهر الجارى.

وحرص السفير قبيل الحفل على إجراء حوار مفتوح مع نحو مائة شاب وشابة من شباب السينمائيين فى أسوان والذين شاركوا فى هذه الورش، حيث أشاد بالمواهب السينمائية التى تذخر بها أسوان وشبابها ووعد بمواصلة تقديم الدعم لمهرجان أسوان.