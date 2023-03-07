التجلى الأعظم.. معلومات مهمة عن مشروع سانت كاترين (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - ومدينة سانت كاترين منطقة متنوعة ولها قيمة روحانية للأديان الثلاثة، مسجلة ضمن قائمة التراث العالمى لما تحويه من معالم نادرة، وفيها المكان الذى تجلى الله فيه لموسى وبها الوادى المقدس.
والمشروع يشمل: تنمية السياحة الروحية والبيئية مثل التخييم وتسلق الجبال، والسياحة الاستشفائية فى ظل وجود نباتات طبية نادرة، وإنشاء مستشفى عالمى أعلى هضبة تتميز بجوها الصحى.
كما يشمل المشروع: بناء مبنى السلام الخاص بكل الأديان لتعزيز سياحة التأمل، وإنشاء 570 وحدة سكنية فى حى الزيتونة على أطراف المدينة، وزراعة أعداد كبيرة من أشجار الزيتون مع تنمية البنية التحتية، كما ستصبح كاترين أكبر واحة زيتون على مستوى مصر.
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