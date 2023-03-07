محافظ الإسكندرية يبحث مع بيلاروسيا سبل تعزيز التعاون المشترك

جدة - نرمين السيد - وأعرب الشريف - خلال اللقاء - عن سعادته بزيادة التعاون مع بيلاروسيا بمجالات الصناعة والغذاء والتكنولوجيا، مشددًا على تذليل أى عقبات لتيسير إجراءات التعاون فى أسرع وقت، لافتًا إلى أنه يمكن التعاون أيضًا بمجال السياحة، حيث أن الإسكندرية مدينة سياحية من طراز خاص.

من جانبه، أعرب السفير البيلاروسى عن سعادته بالزيارة التى تهدف لزيادة التبادل التجارى بين الجانبين، موضحًا أنه سيلتقى فى وقت لاحق بأعضاء جمعية رجال الأعمال والغرفة التجارية بالإسكندرية، للتباحث حول فرص التعاون بين البلدين.

وأوضح أن العالم بشكل عام وبلاده خاصة يمرون بأوقات صعبة بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية، منوهًا بأن بلاده تسعى لإيجاد شركات مصرية خاصة بمجال تركيب وتجميع الجرارات والمعدات الزراعية، حيث أن تكلفة نقلها أصبحت عاليه جدًا.