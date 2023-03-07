شادي حسين يقود هجوم الأهلى أمام المقاولون

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 7 مارس 2023 05:24 مساءً - أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي تشكيل الفريق لمباراة المقاولون المقرر لها الخامسة من مساء اليوم ،الثلاثاء، في الدوري : ويضم التشكيل ، كلاً من : محمد الشناوي ، ياسر إبراهيم ، محمد عبد المنعم ، حمدي فتحي ، مروان عطية ، علي معلول ، محمد هاني ، بيرسي تاو ، أحمد القندوسي ، طاهر محمد طاهر وشادي حسين.

وبذلك يشارك أحمد القندوسي أساسياً للمرة الثانية على التوالي ، بعدما شارك في مباراة القطن الماضية بدوري الأبطال أساسياً وسجل فيها هدفاً

ويحتل الأهلى المركز الأول في جدول ترتيب الدوري برصيد 41 نقطة بعدما لعب 17 مباراة حقق الفوز في 12 مباراة وتعادل في 5 مباريات ولم يخسر، وسجل لاعبوه 30 هدفاً وتلقت شباكه ستة أهداف، ولا يزال لديه ثلاث مباريات مؤجلة مع المقاولون العرب وحرس الحدود والإسماعيلى لمشاركته فى كأس العالم للأندية.

وفى المقابل يحتل المقاولون العرب المركز السادس برصيد 32 نقطة بعدما خاض 19 مباراة حقق الفوز في ثمانى مواجهات وتعادل فى مثلها وخسر 3 لقاءات وسجل لاعبوه 24 هدفا وتلقت شباكه 17 هدف.

ويدير مواجهة الأهلي والمقاولون الحكم محمد الحنفي، ويعاونه "أحمد صلاح وأحمد رشدي، وأحمد حمدي حكما رابعا، محمد الصباحي حكم فيديو، ومحمد عزازي مساعد حكم فيديو".