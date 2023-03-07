صندوق تحيا مصر ينظم احتفالية كبرى بجامعة عين شمس لرعاية 5 ألاف...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 7 مارس 2023 05:23 مساءً - إقامة معرض دكان الفرحة لتوفير 20 ألف قطعة ملابس وتجهيز 6 فتيات أولى بالرعاية بمستلزمات الزواج

توفير 13.5 طن مواد غذائية ولحوم وألبان ضمن مبادرة أبواب الخير استعدادا لشهر رمضان المعظم

اللواء محمد أمين نصر : الشراكة مع وزارة المالية وفرت 2 مليون قطعة ملابس لدعم مبادرة دكان الفرحة

الدكتور محمود المتيني: التعاون مع صندوق تحيا مصر دعم المستشفيات الجامعية والطلبة المستحقة

نظم صندوق تحيا مصر اليوم الثلاثاء احتفالية دكان الفرحة بجامعة عين شمس لرعاية أكثر من 5 ألاف طالب وطالبة في الجامعة ممن أعدت لهم دراسة حالة اجتماعية، وذلك تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتكثيف أنشطة الصندوق للحماية الاجتماعية تزامنا مع استقبال شهر رمضان المعظم.

حضر الاحتفالية الأستاذ الدكتور محمد معيط وزير المالية واللواء محمد أمين نصر مستشار السيد رئيس الجمهورية للشؤون المالية وأمين صندوق تحيا مصر واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة والأستاذ الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس والشحات الغتوري رئيس مصلحة الجمارك المصرية والدكتورة سحر نصر وزير الاستثمار السابق والمدير التنفيذي لمؤسسة بيت الزكاة والصدقات المصري وإسماعيل أحمد رئيس الاتحاد العام للمصريين في الخارج.

من جانبه قال اللواء محمد أمين نصر مستشار السيد رئيس الجمهورية للشؤون المالية وأمين صندوق تحيا مصر ، إن الاحتفالية تأتي في إطار تنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية بتنظيم عدد من معارض المبادرتين الرئاسيتين دكان الفرحة وأبواب الخير لدعم الأسر الأولى بالرعاية لتوفير المواد الغذائية والملابس استعدادا لشهر رمضان المعظم.

وأضاف أن الاحتفالية تجمع عددا من شركاء الصندوق من الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، لافتا إلى أن معرض دكان الفرحة المنظم بجامعة عين شمس يأتي كأول الفعاليات التي ينظمها الصندوق لترجمة الشراكة مع وزارة المالية ممثلة في مصلحة الجمارك المصرية للاستفادة من الملابس التي وفرتها المصلحة وينفذ من خلالها الصندوق أكبر حملة كساء للأسر الأولى بالرعاية لتوفير 2 مليون قطعة ملابس للمستحقين.

وقال المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، تامرعبد الفتاح إن الاحتفالية تضمنت تنظيم معرضا يستمر لمدة 4 أيام يضم 20 ألف قطعة ملابس وأحذية واكسسوارات بالإضافة إلى منتجات العناية الشخصية المقدمة من شركة يونيليفر لرعاية 5 ألاف طالب مستحق بالجامعة، وذلك بالتعاون مع عدد من الشركات المصنعة والمستوردة للملابس الجاهزة ومنها شركة تاي هاوس، وشركة أليكس اباريلز وشركة تي أند سي وشركة هاي تك وشركة كانون جلوبال فضلا عن الملابس والأدوات الكتابية التي وفرتها مصلحة الجمارك المصرية، كما تم تجهيز 6 عرائس أولى بالرعاية من أبناء العاملين في الخدمات المعاونة بالجامعة بمستلزمات الزواج حيث تسلمت كل فتاة 22 جهاز كهربائي ومفروشات وأجهزة منزلية ضمن مبادرة دكان الفر حة بالتعاون مع شركتي فريش والعربي جروب وتيفال .

وأوضح عبد الفتاح أن الاحتفالية تضمنت توفير 12 طن مواد غذائية جافة، وطن لحوم، ونصف طن عصائر وألبان مقدمة من شركة بيتي المراعي لصالح ألف من العاملين المستحقين بالجامعة ضمن مبادرة أبواب الخير بالشراكة مع البنك الأهلي المصري وبنك مصر وشركة حديد عز.

كما تضمنت الاحتفالية تسليم أجهزة تعويضية لعدد 12 طالب من ذوي الهمم قادرون باختلاف، فضلا عن تكريم 17 طالب وطالبة من الطلبة الفائقين بمختلف كليات جامعة عين شمس.

وأكد الأستاذ الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، على أهمية دور المجتمع المدني في دعم أنشطة الجامعات المصرية المقدمة للطلبة، وثمّن جهود صندوق تحيا مصر في رعاية طلبة جامعة عين شمس والأسر في مجالات الرعاية الصحية والحماية والاجتماعية، والتي شهدت العديد من الأنشطة تضمنت تجهيز مستشفيات الجامعة بأجهزة الغسيل الكلوي وحضانات الأطفال المبتسرين، فضلا عن دعم العملية التعليمية بمعمل مهارات كلية الطب لتوفير أنظمة محاكاة الجسم البشري لتطوير منظومة تدريب خريجي كلية الطب.

من جانبها أعربت الدكتور سحر نصر المدير التنفيذي لمؤسسة بيت الزكاة والصدقات المصري عن سعادتها بسرعة تفعيل البروتوكول المبرم مع الصندوق للتوسع في نشاط مؤسسة بيت الزكاة والصدقات وخدمة أكبر عدد من الأسر المستحقة، لافتة إلى أن الفترة القادمة ستشهد تكثيفا في برامج الحماية الاجتماعية والتنمية العمرانية لتوفير حياة كريمة للمواطنين في المناطق الأكثر احتياجا.

الجدير بالذكر أن مبادرة دكان الفرحة تم تدشينها في شهر إبريل عام 2019، وتعمل المبادرة بجانب تجهيز العرائس على تنظيم معارض للملابس الجديدة داخل الجامعات الحكومية ودور الأيتام، مع مراعاة الجانب المعنوي بحيث يتم إتاحة الفرصة لكل طالب لاختيار القطع المناسبة بحرية تامة دون مقابل.

ونجحت المبادرة خلال الفترة الماضية في توفير أكثر من مليون قطعة ملابس جديدة استفاد منها ما يقرب من 350 ألف مواطن.

وتم تنظيم معارض لطلاب جامعات المنيا وجنوب الوادي والاسكندرية وعين شمس، ودمياط، وسوهاج، والفيوم، وحلون فضلا عن تنظيم معارض للأسر الأولى بالرعاية ودور رعاية الأيتام وأبناء السجينات وذوي الهمم، في القاهرة والجيزة والشرقية والأقصر والواحات البحرية، وأسيوط وقنا، وشمال سيناء.