وزير القوى العاملة يشهد إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 7 مارس 2023 05:23 مساءً - شارك وزير القوى العاملة حسن شحاتة اليوم الثلاثاء فعاليات تدشين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي،للإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي،وذلك بحضور عدد من الوزراء، ورؤساء الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة والتكنولوجية، وعدد من خبراء التعليم العالي، ومسؤولي المنظمات والهيئات الدولية، ومجلسي النواب والشيوخ، والمستثمرين، ولفيف من قيادات الإعلام والشخصيات العامة..

وأذاعت وزارة التعليم العالى فى بداية المؤتمر فيديو يتضمن كلمات لوزراء:القوى العاملة،والتربية والتعليم، والتخطيط، والصحة ،والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، و الزراعة، والصناعة، بالإضافة إلى كلمة للسير مجدى يعقوب طبيب القلوب..و قال الوزير حسن شحاتة :" إن وزارة التعليم العالى والبحث العلمى من أحد أهم شركاءنا فى الاستراتيجية الوطنية للتوظيف،موضحا أهمية الارتباط الوثيق بين احتياجات سوق العمل والمناهج التعليمية ،للعمل على التقليل من معدلات البطالة ورفع معدلات التوظيف"..

يشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030 ،ترتكز على سبعة محاور رئيسية، تقوم على التكامل وخدمة الجامعات،والتخصصات المتداخلة،والاتصال،و المشاركة الفعالة، والاستدامة،و المرجعية الدولية، والريادة والإبداع،كما ترتكز على تحقيق الدور الفاعل لوزارة التعليم العالي في دعم التنمية بمختلف المجالات الاقتصادية، والاجتماعية،والعمرانية،والبيئية، تحقيقًا لاستراتيجية مصر للتنمية المستدامة رؤية مصر 2030.