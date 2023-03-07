الرئيس يوجه بمواصلة جهود الدولة لتعميق التصنيع والإنتاج الغذائى

جدة - نرمين السيد - اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، والفريق أحمد الشاذلى رئيس هيئة الشؤون المالية للقوات المسلحة، واللواء أركان حرب وليد أبو المجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، واللواء أركان حرب تيمور موسى رئيس مجلس إدارة شركة "سايلو فودز".





وأوضح المستشار أحمد فهمى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول الموقف التنفيذى لمجمع "قها وإدفينا" للصناعات الغذائية المتطورة، فضلاً عن متابعة سير العمل بالمدينة الصناعية الغذائية "سايلو فودز" بمدينة السادات فى محافظة المنوفية، بعد افتتاح مرحلتها الثانية فى شهر فبراير الماضى، وفى ضوء كونها أحد أهم المشروعات الغذائية والصناعية على مستوى الدولة، وتضم العديد من المصانع الإنتاجية التكاملية التى تتم إدارتها بمنظومات تقنية رفيعة المستوى، كما تشتمل على مساحة واسعة للتخزين وصوامع للحبوب. وأوضح المتحدث الرسمى أن السيد الرئيس وجه خلال الاجتماع بمواصلة الجهود الجارية لتعميق التصنيع والإنتاج الغذائى فى مصر، فى ضوء الأهمية البالغة لهذا القطاع الحيوى فى تحقيق الأمن الغذائى للشعب المصرى، لاسيما فى ظل المتغيرات والأزمات المتلاحقة فى هذا المجال على مستوى العالم، والتى تبذل الدولة أقصى جهودها لتجنيب المواطنين انعكاساتها السلبية.

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