حياة كريمة.. جامعة طنطا: الكشف على 1139 مواطنا خلال قافلة طبية بمركز سمنود

جدة - نرمين السيد - قال رئيس جامعة طنطا الدكتور محمود زكى، إنه تم الكشف على 1139 مواطنا خلال قافلة طبية تم تنظيمها بقرية "بهبيت" الحجارة مركز سمنود بمحافظة الغربية، وذلك بالتعاون مع مؤسسة "حياة كريمة".





وأضاف زكى - فى بيان اليوم الثلاثاء - أن جامعة طنطا تولى تقديم الخدمات الصحية للمواطنين بالقرى الأكثر احتياجا اهتماما خاصا، من خلال توجيه قوافلها الطبية للقرى والمناطق النائية، دعما للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وذلك فى إطار تعزيز دور الجامعة فى خدمة المجتمع. بدوره، أوضح نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الدكتور محمود سليم أنه تم الكشف على المواطنين من خلال 14 عيادة، وصرف الدواء اللازم لجميع الحالات بالمجان وتحويل 77 حالة لمستشفيات طنطا الجامعية؛ لاستكمال العلاج وإجراء الفحوصات اللازمة بالمجان. وبدوره، قال وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الدكتور محمد الشبيبنى، إن القافلة شهدت إجراء اختبارات محو الأمية لـ35 مواطنا، وزراعة 100 شجرة مثمرة، بجانب تقديم محاضرات توعوية لأهالى القرية فى الإسعافات الأولية والأمراض المزمنة.

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