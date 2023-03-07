فى اليوم العالمى.. ببرامج ومشروعات تمكين أوسع للمرأة المصرية (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - كما حددت الأمم المتحدة أياما خاصة بالفتيات والنساء فى موضوعات مختلفة، يتذكرها العالم ويحتفل بها كل عام؛ لتأكيد دورها وحقوقها، وإثارة قضاياها بشكل مستمر، يضمن استمرار مسيرة التنمية بكل فئاتها.

ليحتفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصرى خلال شهر مارس باليوم الدولى للمرأة والموافق 8 مارس، وقد تناول ملف المرأة وجهود تمكينها بمعلومات وبيانات فى أشكال متعددة، إنفوجرافيك، وفيديوجراف، وبودكاست، ومقاطع فيديو قصيرة فضلا عن حزمة من المنشورات المعلوماتية التى تشيد بنجاحات المرأة المصرية فى كافة المجالات.

فقد نشر مركز المعلومات فيديو "مصريات ضمن أقوى 100 سيدة أعمال فى الشرق الأوسط"، فوفقا لفوربس الشرق الأوسط، شهد عام 2023 نجاحا مشرفا ومستحقا لـ12 سيدة مصرية تمكن من أن يضعن أسماءهن على قائمة فوربس التى تضم أقوى 100 سيدة أعمال فى الشرق الأوسط، وذلك بعد اقتحامهن لعدد كبير من قطاعات الاقتصاد، على رأسها: قطاع البنوك والخدمات المالية، والنفط والغاز، والصحة، والتجزئة، والقانون والاستثمار، والتجارة الإلكترونية، والخدمات اللوجستية، والتأمين.

كما نشر المركز بودكاست لمقال بعنوان: مستقبل تمكين المرأة فى ضوء الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، للدكتورة "هبة شاروبيم" عضو مجلس الشيوخ وأستاذ الأدب الإنجليزى بجامعة الإسكندرية، وقد استعرضت فيه تاريـخ الحركـة النسـائية فـى مصـر، والتوجه نحو التمكين السياسى للمرأة، ومحاور ودور الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، وتأثير الأسرة والمؤسسة التعليمية والخطاب الدينى والإعلام وغيرها فى قضية تمكين المرأة.

يمكنكم الاستماع إلى البودكاست عبر الضغط هنا

كما يمكنكم الاطلاع على المقال من الرابط التالى:

https://www.idsc.gov.eg/DocumentLibrary/View/8060

وفى مجال الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، قدم مركز المعلومات منشورات اعتمدت على نتائج المسح الصحى للأسرة المصرية، والذى نفذه الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء للمرة الأولى عام 2021، مسلطا الضوء على نتائج الجهود الطبية المبذولة على مدار السنوات الماضية، والتى أسفرت عن تحسن ملحوظ فى ملف رعاية الحوامل فى مصر، حيث وصلت نسبة التحسن فى رعاية الحوامل؟ فى مصر عام 2021 إلى 70% مقابل 90% فى 2014، وكذلك زيادة استخدام وسائل تنظيم الأسرة لتصل إلى 66.4% فى 2021، مقارنة بنحو 58.5% فى 2014.

اطلع على المنشورات التالية:

https://www.facebook.com/watch/?v=772177404027795

وفى الرياضة: برزت العداءة المصرية "بسنت حميدة"، كواحدة من أبرز النماذج الرياضية المتميزة فى مصر، والتى نجحت فى إضافة إنجاز جديد لسجل إنجازات مصر الرياضى، بفوز مستحق بالميدالية الذهبية لسباق 200 متر عدو بدورة ألعاب البحر المتوسط فى الجزائر يوليو 2022.



كما لم تغفل الدولة المصرية دور المرأة فى قضايا البيئة وتغير المناخ، فبذلت جهودا حثيثة للتخفيف من آثار التغير المناخى مع مراعاة تمكين المرأة، فكان ذلك من خلال: الحملات التوعوية للنساء بالأساليب الزراعية الصديقة للبيئة، ومبادرات تعريف النساء بأساليب الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى.

وارتكز الطرح الدولى لرؤية مصر للمرأة والبيئة وتغير المناخ على 7 ركائز، وكان أبرز ما تضمنته: إشراك المرأة فى مراحل الحوكمة البيئية، والتوعية والتغيير السلوكى، وتعزيز إنتاج البيانات ذات الصلة بقضايا المرأة، وغيرها.

ولا نغفل تغطية مركز المعلومات لفعاليات أسبوع الشراكة بين مصر والأمم المتحدة، استعدادا لتوقيع الإطار الاستراتيجى الجديد "2023-2027"، حيث قامت د. "رانيا المشاط" وزيرة التعاون الدولى، و"إيلينا بانوفا" المنسق المقيم للأمم المتحدة فى مصر، بزيارة ميدانية إلى محافظة المنيا، لتفقد عدد من البرامج والمشروعات المشتركة فى إطار الشراكة السابقة لدعم جهود التنمية فى مصر، ومنها: مشروع التمكين الاقتصادى للمرأة من أجل نمو شامل ومستدام فى مصر "رابحة"، والذى مكن 3188 رائدة أعمال حتى الآن.

إلى جانب المدارس الحقلية، وبرنامج الاستثمارات الزراعية المستدامة، والذى قدم 172 مشروعا للتربية الحيوانية استفادت منها 1040 امرأة مزارعة.

لنشارك معكم أيضا إنفوجرافيك جديدا بعنوان "مصر تحتفل باليوم الدولى للمرأة.. بالبرامج والمشروعات نتجه نحو تمكين أوسع للمرأة المصرية".

يستعرض الإنفوجرافيك أبرز جهود الدولة لتمكين المرأة المصرية فى مختلف مجالات الحياة، من خلال مجموعة من البرامج والمشروعات، نذكر منها: المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، وبرنامج الادخار والإقراض الرقمى "تحويشة"، وبرنامج "رابحة" "للتمكين الاقتصادى للمرأة؛ من أجل النمو الشامل والمستدام فى مصر، ومبادرة "أنت حياة"، وبرنامج "هى تقود "She leads، و"مشروع المرأة فى التجارة الدولية بمصر"She Trades Egypt"، وبرنامج "هى رائدة".

كما نشارككم مقطع فيديو قصيرا نستعرض من خلاله عددا من الأرقام والإحصاءات التى تعكس تطور وضع المرأة حول العالم، سياسيا، واقتصاديا، وصحيا، وعلميا أيضا.

إلى جانب جراف جديد يعكس التطور الملحوظ فى النسب العالمية للنساء فى مناصب الإدارة العليا فى الفترة "2011-2022".

وتأتى أيضا ذكرى اليوم الدولى للقاضيات فى العاشر من شهر مارس، لتذكرنا بقضية المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وهى أحد أهم أهداف التنمية المستدامة، وقد قطعت مصر شوطا كبيرا فى هذا الملف، بتأهيل المرأة وتمكينها لاقتحام مجال جديد عليها والدخول إلى ساحة القضاء، وامتهان مهنة المحاماة، لتصبح السيدة "نعيمة الأيوبى" أول محامية فى مصر، والتى بدأت مسارها بالدفاع عن رموز للحركة الوطنية ضد الاحتلال الإنجليزى وقتها.

حتى وصلت المرأة لمنصة القضاء، فكانت المستشارة "تهانى الجبالى" أول امرأة مصرية تتقلد منصة القضاء، ليشهد عام 2022 تطورا جديدا بحضور القاضيات على منصة القضاء بمجلس الدولة للمرة الأولى، كمفوض دولة على مستوى الجمهورية، تنفيـذا لـقـرار السيد رئيس الجمهوريـة عبد الفتـاح السيسى لسنة 2021، بتعيين عدد "98" قاضية فى مجلس الدولة، ليتم توزيعهن للعمل فى الدوائر المختلفة.