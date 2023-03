رئيس هيئة قناة السويس: 1.5 مليار دولار عائدات القناة فى يناير وفبراير

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 7 مارس 2023 04:27 مساءً - شهد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، الثلاثاء، احتفالية ترسانة بورسعيد البحرية بتدشين عدد من الوحدات البحرية الجديدة ضمن استراتيجية الهيئة لتحديث وتطوير أسطولها البحرى، وذلك بحضور ممثلى عدد من التوكيلات الملاحية، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الهيئة، وقيادات الترسانة، وأعضاء نقابة العاملين بالهيئة.

بدأت الاحتفالية من ساحة الترسانة، حيث شهد الفريق أسامة ربيع رفع العلم على القاطرتين" محمد بشير " و" نبيل الهلالي" بناء جديد بقوة شد 75 طن بترسانة جوانزو الصينية وفق التكنولوجيا الأحدث عالميا، وتعد القاطرة " نبيل الهلالي" إهداء من شركة EVER GREEN ضمن بنود التسوية التى عقدتها هيئة قناة السويس مع الشركة عقب حادث جنوح سفينة الحاويات" EVER GIVEN".

وتوجه الفريق ربيع لوضع قرينة القاطرتين الجديدتين" محمد نجم" و" محمد الغمري" الجارى بنائهما بالتعاون والتكامل بين كل من ترسانة بورسعيد البحرية، والشركة البورسعيدية للإنشاءات البحرية وترسانة بورتوفيق حيث تتولى ترسانة بورسعيد بناء بلوكات المنتصف فيما يتم بناء مقدم ومؤخرة القاطرات بالشركة البورسعيدية للإنشاءات البحرية، وتتولى ترسانة بورتوفيق تجهيز بلوكات الإعاشة بالقاطرات.

‏ويأتى ذلك ضمن بنود التعاقد بين هيئة قناة السويس وشركة جوانزو الصينية والذى يتضمن بناء 6 قاطرات جديدة منهم ثلاثة قاطرات بالترسانة الصينية وثلاثة مماثلة بترسانة بورسعيدالبحرية، وتتماثل المواصفات الفنية للقاطرات، حيث يبلغ طول القاطرة 32 مترا، وعرضها 12.8 متر، وتعمل برفاصات ASD، وتصل قوة شدها إلى 75 طن.

ودشن رئيس الهيئة، للمعديتين الجديدتين "بورتوفيق1" و"بورتوفيق2" كما تم تدشين المعدية الثالثة" بورتوفيق3" بترسانة بورتوفيق البحرية التابعة للهيئة تمهيدا للعمل فى خدمة حركة عبور المركبات والأفراد بمحور الشط بمحافظة السويس ضمن الدور المجتمعى للهيئة لربط ضفتى القناة.

وتتماثل المعديات الثلاثة فى المواصفات الفنية، فيبلغ طول المعدية 56 مترا، وعرضها 15 مترا، وهى مزودة بماكينتين SCANIA قدرة الماكينة 400 حصان، مولدين مساعد VOLVO بقدرة 60 كيلو وات لكل منهما.

خلال الزيارة، تفقد رئيس الهيئة مطرقة الحديد الجديدة لتشكيل المعادن بورشة الحدادة والتى تعمل بنظام هيدروليك بديلا عن النظام التقليدى فى ضغط وتشكيل المعادن المستخدمة لصناعة مستلزمات العمل.

وفى كلمته، أكد الفريق ربيع أن الهيئة قطعت شوطا كبيرا نحو تطوير وتحديث أسطولها البحرى خلال الأعوام القليلة الماضية فى ضوء اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالارتقاء بمستوى الخدمات البحرية المقدمة للسفن العابرة وتوجيهاته المستمرة بضرورة توطين صناعة بناء الوحدات البحرية فى الترسانات والشركات التابعة للهيئة لتعظيم الاستفادة مما تمتلكه من أصول واستخدامها على النحو الأمثل.

وأوضح رئيس الهيئة، أن ترسانة بورسعيد البحرية تمتلك تاريخا عريقا وتتجه نحو بناء مستقبل مشرق من خلال تعظيم إمكانياتها المادية والبشرية، مشيرا فى هذا الصدد إلى الانتهاء من مرحلة تدشين الحوض العائم الجديد "فخر القناة" حمولة 35 ألف طن بكوريا الجنوبية، والمقرر تسلمه بحلول شهر يونيو القادم بمشيئة الله ليضيف قدرات جديدة فى مجال إصلاح وصيانة السفن الكبيرة.

ويبلغ الطول الكلى للحوض العائم 260 مترا، وعرضه 62 مترا، أقصى عمق 18 مترا، بحمولة 35 ألف طن.

وأضاف رئيس الهيئة بأن إحصائيات الملاحة تشهد طفرة ملحوظة فى أعداد وحمولات السفن العابرة للقناة، حيث شهدت حركة الملاحة بالقناة خلال شهرى يناير وفبراير 2023 عبور 4117 سفينة مقابل عبور 3487 سفينة خلال ذات الفترة من العام الماضى بفارق بلغ 630 سفينة بنسبة زيادة قدرها 18.1 %، فيما زادت الحمولات الصافية العابرة للقناة خلال شهرى يناير وفبراير من العام الجارى بنسبة 15 % بواقع 237.3 مليون طن، مقابل 206.3 مليون طن خلال نفس الفترة من العام الماضى، بفارق قدره 31 مليون طن، لافتا إلى أن عائدات قناة السويس شهدت ارتفاعاً ملحوظاً، حيث حققت إحصائيات الملاحة خلال شهرى يناير وفبراير من العام الجارى 1.5 مليار دولار مقابل 1.1 مليار دولار خلال ذات الفترة من العام الماضى بنسبة زيادة قدرها 41.6% بفارق 454.6 مليون دولار.

وفى ختام الاحتفالية، حرص الفريق ربيع على تكريم رواد الهيئة ممن تحمل القاطرات الجديدة اسمهم تقديرا لمسيرتهم المهنية فى خدمة الهيئة حيث قدم درع الهيئة إلى المهندس نبيل الهلالى، كما تسلم الربان على فخرى الدرع الخاص بالمهندس محمد بشير.

