وزير خارجية إيطاليا يصل مصر الأسبوع المقبل ويجدد تأكيد روما على "حل الدولتين"

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 7 مارس 2023 03:30 مساءً - شدد نائب رئيسة الوزراء ووزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني، اليوم الثلاثاء، على ضرورة المضي قدمًا في حل الدولتين فيما يتعلق بالصراع العربي الإسرائيلي، مشيرا إلى أنه سيتجه إلى مصر الأسبوع المقبل، حسبما أفادت وكالة نوفا الإيطالية.

وقال تاياني، في مؤتمر صحفي بمقر وزارة الخارجية الإيطالية، إن "استقلال إسرائيل وأمنها أولوية، لكن يجب المضي قدما في الحل الذي يؤدي إلى قيام دولتين مستقلتين"، مشيرا إلى أن "إسرائيل شريك استراتيجي لإيطاليا، والعلاقات ممتازة".

وأشار وزير الخارجية الإيطالي إلى قيامه بزيارة إلى إسرائيل يومي الأحد والإثنين، ثم إلى الضفة الغربية قبل أن يتوجه إلى مصر.

وأكد تاياني: "موقفنا واضح جدا: شعبان، دولتان. يجب أن نتأكد من أن مصادر التوتر الجديدة لن تشتعل. لقد قمنا دائمًا بدعوة الجميع إلى الهدوء. لا يتم حل المشاكل عن طريق العنف من كلا الجانبين"، مشيرا إلى أن إيطاليا "تريد بناء طريق سلام واستقرار من خلال إعادة التأكيد على أن استقلال إسرائيل وأمنها يمثلان أولوية، ولكن يجب علينا أيضًا إنشاء دولتين مستقلتين يمكنهما البدء في التحدث مع بعضهما البعض".

وتابع "موقفنا هو السلام كما يتضح من النشاط الذي تقوم به عملياتنا العسكرية في ليبيا والتي تساهم في ضمان السلام في المنطقة، كأبطال لسياستنا الخارجية".