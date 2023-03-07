التحالف الوطني يُعلن انطلاق مبادرة "كتف في كتف" بمحافظة جنوب سيناء لتوزيع 400 طن مواد غذائية

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 7 مارس 2023 03:30 مساءً - اعلن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي اليوم انطلاق مبادرة "كتف في كتف" من محافظة جنوب سيناء، استعداداً لشهر رمضان المبارك، حيث شهدت المحافظة جنوب سيناء اليوم وصول قطار الخير في اصطفاف كبير من متطوعي التحالف والذين استقبلوا 11 قاطرة مُحملة بأكثر من 20 ألف صندوق حماية اجتماعية تحتوي علي 400 طن مواد غذائية وعدد 2000 بطانية لأهالي جنوب سيناء.

تأتي مبادرة كتف في كتف التي تعد أكبر مبادرة للحماية الإجتماعية في تاريخ مصر تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ بدعم الفئات الأولي بالرعاية والأكثر استحقاقا، وتماشياً مع جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وذلك بتقديم 4 مليون صندوق مواد غذائية للأسر الأكثر احتياجا بجميع محافظات الجمهورية، التي بدأت بالمواطنين في المحافظات الحدودية، لتخفيف العبء عليهم وكذلك حدة الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في جميع المجالات.

شارك في الاصطفاف اليوم بمحافظة جنوب سيناء ستة كيانات من أعضاء التحالف وهم "مؤسسة حياة كريمة - مؤسسة صناع الخير - مؤسسة الجارحي للتنمية المجتمعية - مؤسسة أبو العينين الخيرية - بنك الطعام المصري - جمعية الاورمان".

انطلق التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي فى شهر مارس 2022 بعد إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عام2022 عاماً للمجتمع المدني، بمشاركة وعضوية كبرى مؤسسات العمل الأهلي والتنموي في مصر، حيث يضم 25 ألف جمعية قاعدية ومؤسسة أهلية وكيان خدمي وتنموي في المحافظات، منهم الإتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية والذي يضم في عضويته 30 إتحاد نوعي و 27 إتحاد إقليمي ، تعمل في مختلف مجالات التنمية على تنوعها من خدمية، وصحية، وتوعوية، وتعليمية، وعمرانية، وغيرها.