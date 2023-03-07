السفير المصري يلتقى بالممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في جمهورية الكونجو...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 7 مارس 2023 03:29 مساءً - التقى السفير هشام عبد السلام المقود بالسيدة بينتو كيتا الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في جمهورية الكونجو الديمقراطية ورئيسة بعثة المونسكو MONUSCO، حيث تناول اللقاء مناقشة الأوضاع في الكونجو وخاصة في المنطقة الشرقية وما تشهده من عدم استقرار أمني، وما تقوم به البعثة الأممية من جهود سياسية في هذا الشأن. كما تم استعراض استعدادات البعثة للمساهمة في تأمين وتقديم الدعم اللوجستيكي للحكومة الكونجولية للترتيب للانتخابات الرئاسية القادمة.

هذا، وقد ثمنت الممثلة الخاصة للأمين العام على جهود الدبلوماسية المصرية في العملية السياسية في الكونجو ودعم المبادرات الإقليمية المختلفة لاستتباب الأمن والاستقرار في الكونجو، بالإضافة إلى مساهمتها القوية والفاعلة داخل البعثة سواء من خلال الإسهام بالكتيبتين المصريتين أو المراقبين المتواجدين على الأرض.