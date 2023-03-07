الرعاية الصحية تشارك فى افتتاح مؤتمر شباب الباحثين بجامعة قناة السويس

جدة - نرمين السيد - شارك الدكتور هانى راشد نائب رئيس هيئة الرعاية الصحية، فى افتتاح مؤتمر شباب الباحثين بجامعة قناة السويس فى نسخته العاشرة، والمُقام هذا العام تحت شعار «آفاق البحث العلمى والجمهورية الجديدة»، نيابة عن الدكتور أحمد السبكى رئيس هيئة الرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل.





وأكد الدكتور هانى راشد، نائب رئيس هيئة الرعاية الصحية، خلال كلمته فى افتتاح المؤتمر، على الاهتمام الذى توليه هيئة الرعاية الصحية بالبحث العلمى، ودعمها لكل ماهو جديد فى مجال البحث العلمى، لدعم صناعة القرار.

وأشار إلى تحفيز القوى البشرية من الكوادر الطبية والإدارية المميزين فى تبنى نهج البحث العلمى، مع الحرص على تبنى تطبيق نتائج البحث العلمى بعد مراجعة أثرها، لافتًا إلى تحفيز العاملين فى مجال البحث العلمى بمكافآت تخلق روح من التنافسية وتسهم فى إثراء البحث العلمى، وذلك بما يحقق أهداف التنمية المستدامة.

كما أعرب عن سعادته البالغة بحضوره المؤتمر فى رحاب جامعة قناة السويس، التى تتمتع بجودة التعليم والرؤية العلمية الواضحة لتخريج كوادر متخصصة من خلال الارتقاء بالبحث العلمى المرتبط بسوق العمل، موضحاً أنها شريك أساسى فى التنمية وخدمة المواطنين بإقليم القناة بشكل عام، ومحافظة الإسماعيلية على وجه الخصوص، مشيرًا إلى التعاون المثمر بين جامعة قناة السويس وهيئة الرعاية الصحية، الذى يسهم بدوره فى الإرتقاء بمستوى الخدمة الصحية المقدمة لأهالى محافظة الإسماعيلية ومن ثم إقليم القناة كله.

فيما أكد الدكتور أحمد البرعى، مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية، على دور جامعة قناة السويس الرائد فى اهتمامها بمجالات البحث العلمى والارتكاز على معايير ومخرجات البحوث العلمية، لافتًا إلى أهمية البحث العلمى باعتباره أهم أداة لمعرفة حقائق الكون ويتيح للباحث اكتساب المعلومات والمهارات المختلفة من خلال الاطلاع على مختلف المناهج واختيار الأفضل منها ويجعل من الباحث شخصية مختلفة من حيث التفكير والسلوك، والانضباط، والحركة.

واستضاف المؤتمر الذى أقيم تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، الدكتور محمد نصر زغلول، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا، ورئيس المؤتمر، إضافة إلى عدد من أبرز القيادات التنفيذية فى الدولة والقامات التى تدعم البحث العلمى والتطوير، للوصول إلى نتائج وتوصيات قابلة للتنفيذ على أرض الواقع لتحقيق رؤية وأهداف الجمهورية الجديدة من خلال الأبحاث والإنتاج العلمى التى سيكون لها دور عظيم فى تحقيق الأهداف بشكل صحيح وفعال.

فيما تناولت الجلسات خلال اليوم الأول للمؤتمر الذى يستمر على مدار يوين «الجهود المؤسسية ودور البحث العلمى والإبتكار كمعزز لبناء الجمهورية الجديدة»، «الجمهورية الجديدة: الفلسفة والآمال والتحديات»، «الرقمنة والمصارف والتكنولوجيا المالية: آفاق بحثية وسياسات تطبيقية» وفى نهاية اليوم الأول للمؤتمر يعقد ورشة عمل حول "الأدوات الريادية الائتمانية للمؤسسات المصرفية".

ويأتى اختيار موضوع المؤتمر لهذا العام، تزامناً مع تدشين الجمهورية الجديدة، لمناقشة أهم التحديات التى تواجه العالم اليوم، فى محاولة لتقديم حلول علمية لها، إلى جانب عقد ورش عمل دورية من باحثين لديهم رؤية وأمل فى الوصول دائمًا للأفضل.