السيسى يتابع خطط تحديث وتطوير قطاع الصناعات النسيجية فى مصر

جدة - نرمين السيد - اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الثلاثاء، مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية.





وصرح المستشار أحمد فهمى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع شهد متابعة الخطط الجارى تنفيذها لتحديث وتطوير قطاع الصناعات النسيجية فى مصر، بما يتضمن مختلف مراحل الإنتاج، بداية من زراعة وتجارة القطن وصولا إلى تطوير المحالج ومصانع الغزل والنسيج، بالإضافة إلى متابعة التنسيق بين وزارتى الإسكان وقطاع الأعمال، بشأن سبل الاستغلال الأمثل للأراضى التابعة لبعض شركات القطاع العام على مستوى الجمهورية، تحقيقا للصالح العام. وأضاف المتحدث الرسمى، أن الرئيس أكد خلال الاجتماع أهمية الاستفادة المثلى من الأصول المملوكة للدولة، بما يواكب التطورات العالمية الحديثة فى مجالات الصناعة والتسويق والإدارة، وذلك بالتكامل مع القطاع الخاص فى سياق يعتمد على أعلى درجات الحوكمة والإدارة الاقتصادية الرشيدة، بهدف تعظيم قيمة الموارد الوطنية والإسهام الإيجابى فى جهود دفع التنمية الشاملة.

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