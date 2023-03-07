التحالف الوطنى يطلق مبادرة «كتف فى كتف» من محافظة جنوب سيناء (صور)

جدة - نرمين السيد - وشهدت محافظة جنوب سيناء، وصول قطار الخير فى اصطفاف كبير من متطوعى التحالف، والذين استقبلوا 11 قاطرة محملة بأكثر من 20 ألف صندوق حماية اجتماعية، تحتوى على 400 طن مواد غذائية، و2000 بطانية لأهالى جنوب سيناء.

تأتى مبادرة كتف فى كتف، والتى تعد أكبر مبادرة للحماية الاجتماعية فى تاريخ مصر، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا، وتماشيا مع جهود التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، بتقديم 4 ملايين صندوق مواد غدائية للأسر الأكثر احتياجا بجميع محافظات الجمهورية، والتى بدأت بالمواطنين فى المحافظات الحدودية، لتخفيف العبء عليهم وكذلك حدة الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية، والمساهمة فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة فى جميع المجالات.

شارك فى الاصطفاف اليوم بمحافظة جنوب سيناء ستة كيانات من أعضاء التحالف وهى "مؤسسة حياة كريمة - مؤسسة صناع الخير - مؤسسة الجارحى للتنمية المجتمعية - مؤسسة أبوالعينين الخيرية - بنك الطعام المصرى - جمعية الأورمان".

يذكر أن التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، انطلق فى شهر مارس 2022 بعد إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسى عام 2022 عاما للمجتمع المدنى، بمشاركة وعضوية كبرى مؤسسات العمل الأهلى والتنموى فى مصر.

ويضم التحالف 25 ألف جمعية قاعدية ومؤسسة أهلية وكيان خدمى وتنموى فى المحافظات، منها الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية والذى يضم فى عضويته 30 اتحادا نوعيا و27 اتحادا إقليميا، تعمل فى مختلف مجالات التنمية على تنوعها من خدمية، وصحية، وتوعوية، وتعليمية، وعمرانية، وغيرها