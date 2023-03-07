«حياة كريمة» تشارك فى «ماراثون القاهرة» لدعم الفئات الأكثر احتياجا (فيديو)

جدة - نرمين السيد - شاركت مؤسسة "حياة كريمة" بجناح خاص فى "ماراثون القاهرة"، الذى بدأت فعالياته يوم الجمعة الماضى وتستمر حتى 10 مارس الجارى، سعياً من المؤسسة لجمع التبرعات لدعم الفئات الأكثر احتياجًا فى قرى حياة كريمة.





يأتى ذلك لتجهيز صناديق الحماية الاجتماعية استعدادًا لتنفيذ خطة المؤسسة للدعم الغذائى خلال شهر رمضان المبارك، بالإضافة لتوفير أطراف صناعية، وكراسى متحركة، للمواطنين فى قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، ودعم حملات التوعية ضد التنمر من خلال عمل مسارح متنقلة.

وتعد مؤسسة "حياة كريمة" الراعى الرسمى لماراثون القاهرة فى نسخته العاشرة، والذى تنظمه شركة "Cairo Runners" المتخصصة فى تنظيم الماراثونات الرياضية، بهدف دعم الوعى المجتمعى بالصحة العقلية والنفسية.

ويضم جناح المؤسسة عدة فعاليات طوال أيام المعرض، تتضمن التعريف بالمشروع القومى "حياة كريمة"، وفتح باب التطوع للمبادرة الرئاسية، بالإضافة إلى عرض المنتجات والمشغولات اليدوية من قرى حياة كريمة، واستقبال سفراء حياة كريمة، وغيرها من الأنشطة المختلفة.

وتتميز هذه النسخة من "ماراثون القاهرة" المقامة تحت شعار "Run For It"، بالتعاون مع "شيزلونج"، وهى أول منصة إلكترونية فى الشرق الأوسط وإفريقيا، للمساعدة فى تلقى العلاج والاستشارات النفسية إلكترونيًا.

كما يساهم الماراثون فى إظهار الجمال الحقيقى لمدينة القاهرة، وما تتميز به من امتزاج الطُرُزٌ المعمارية المتنوعة فى حى مصر الجديدة ما بين الرومانى والفرنسى والحديث.

وينقسم الماراثون إلى 4 فئات هم، النصف ماراثون مسافة 21 كيلو متر، وسباق لمسافة 10 كيلو متر، وسباق آخر لمسافة 5 كيلومترات، وسباق العائلات مسافة 2 كيلو متر.