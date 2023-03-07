المتحف المصرى ينظم معرضا افتراضيا مع إيطاليا (صور)

جدة - نرمين السيد - جاء المعرض فى ضوء التعاون المثمر بين المتحف المصرى بالتحرير والسفارة الإيطالية بالقاهرة لدعم التراث الثقافى العالمى، وإشراك جميع فئات وأطياف المجتمع للتعرف على تراث وثقافة بلادهم بالإضافة إلى تعريفهم على حضارة الشعوب الأخرى ورفع الوعى الأثرى والثقافى لديهم.

حضر الافتتاح مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف، والدكتور على عبد الحليم مدير عام المتحف المصرى، والسفير الإيطالى بالقاهرة، والمستشار الثقافى الإيطالى، ولفيف من قيادات الوزارة وأساتذة الجامعات المصرية، وممثلى السفارة الإيطالية بالقاهرة.

وأوضح الدكتور على عبدالحليم، أن هذه المبادرة تأتى فى إطار الاستراتيجية التى تدعمها كلاً من وزارة السياحة والآثار، والسفارة الإيطالية لتعزيز دور المتحف الافتراضى لنشر الوعى السياحى والثقافى والأثرى، من خلال استخدام تقنية الفن الرقمى وهو التحول الرقمى إلى 360 درجة، و الرسوم المتحركة الرقمية ثنائية الأبعاد 2D، والواقع الافتراضى التفاعلى ثلاثى الأبعاد، والذى يعد أداة هامة لتعزيز أهمية التراث الثقافى، وتوفير فرص إضافية لحفظه، من خلال رحلة افتراضية تتيح للزائر زيارة بعض المواقع الثقافية والسياحية الأكثر شهرة فى كل من القاهرة و بعض مدن إيطاليا.

وأضاف أن المعرض يتضمن تطبيق عملى تفاعلى جديد فى الواقع الافتراضى ثلاثى الأبعاد عن التراث المشترك بين البلدين، والتى من خلالها يتمكن الزائر الاستمتاع بمدينة القاهرة ومعالمها السياحية الجذابة، ومنها أهرامات الجيزة، والقلعة، كما سيستمتع بجولة افتراضية إلى بعض المدن الإيطالية مثل مدينة بنيفينتو، هذا بالإضافة إلى عرض مجموعة فريدة من الصور لمدينة القاهرة، وروما، وفلورنسا، وفينيسيا، وبنيفينتو.

يقام المعرض بالدور الثانى بالمتحف، ويستمر حتى 9 مارس 2023.