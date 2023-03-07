وفد صحفى ألمانى يعرب عن انبهاره بالسياحة فى مصر (صور)

جدة - نرمين السيد - استضافت وزارة السياحة والآثار ممثلة فى الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى، خلال الأيام الماضية، وفدا صحفيا من دولة ألمانيا فى زيارة تعريفية للمقصد السياحى المصرى.





تضمنت هذه الزيارة التعريفية زيارة عددا من الأماكن السياحية والأثرية بمدن شرم الشيخ ودهب وسانت كاترين والأقصر والإسكندرية والقاهرة، وذلك فى إطار الجهود التى تبذلها الوزارة للترويج للمقصد السياحى المصرى وما يتمتع به من منتجات وأنماط ومقومات سياحية وأثرية فريدة ومتنوعة بما يساهم فى جذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة إليه من الأسواق السياحية المختلفة.

استهل الوفد زيارته التعريفية بجولة بمدينة القاهرة، زار خلالها منطقة أهرامات الجيزة، والمتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط، وخان الخليلى.

وأوضح الدكتور إسلام نبيل، المشرف على مكتب الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى بجنوب سيناء، أن الوفد عقب انتهاء زيارته لمدينة القاهرة توجه لمدينة شرم الشيخ، وزار محمية رأس محمد، وأجرى جولة داخل المدينة بمنطقة السوق القديم ومسجد الصحابة وميدان سوهو، ثم توجه إلى مدينة سانت كاترين لزيارة دير سانت كاترين للتعرف على المقتنيات الفريدة التى يتميز بها الدير من شجرة العليقة وكنيسة التجلى ومكتبة الدير، وقد رحب بهم رهبان الدير، وأمدوهم بالمعلومات عن تاريخ الدير وقيمته الأثرية والدينية.

وأضاف أن الوفد حرص على التقاط العديد من الصور وتسجيل المعلومات عن الأماكن التى زارها والأنشطة السياحية التى يمارسها السائحين خلال زيارتهم لمحافظة جنوب سيناء، كما أعربوا عن سعادتهم بهذه الزيارة وتطلعهم للعودة مرة أخرى لما لمسوه من ثراء سياحى وأثرى فى محافظة جنوب سيناء.

وأشار فتحى سالم المشرف على مكاتب الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى بمحافظة الأقصر، إلى أن الوفد أجرى جولة بمعابد الكرنك والأقصر ومنطقة وادى الملوك ومعبد حتشبسوت بالبر الغربى للأقصر.

أما فى الاسكندرية، فقد زار الوفد عددا من الأماكن السياحية والأثرية بالمدينة منها المتحف القومى، وحديقة الحيوان، وكاتدرائية القديس مرقس الأرثوذكسية.