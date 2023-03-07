بيلا تنظم عددا من الحملات للارتقاء بمستوي الخدمات العامة في القطاعات الخدمية

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 7 مارس 2023 02:23 مساءً - كتب:وسام امين

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا، برئاسة جمال ساطور، رئيس مدينة بيلا، اليوم الثلاثاء، عددا من الحملات للارتقاء بمستوى الخدمات العامة في مختلف القطاعات الخدمية المقدمة للمواطنين وتوفير بيئة نظيفة لهم في المدينة وقرى المركز.

تأتي الحملات تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بتكثيف الجهود اليومية وحملات النظافة والتجميل، لإعادة الوجه الجمالي والحضاري والإرتقاء بالشكل الحضاري والجمالي أمام المواطنين.

وحفاظا على بيئة صحية وآمنة خالية من الأمراض والأوبئة، نظم مجلس مدينة بيلا وكافة الوحدات القروية، حملات النظافة رفع مخلفات القمامة وتفريغ الحاويات بجميع مناطق وشوارع المدينة الرئيسية والجانبية ورش الشوارع بالمياه من خلال سيارات الحملة الميكانيكية، ورفع الأشجار الناتجة من أعمال قص وتهذيب الأشجار بالمنتزهات والشوارع ونقلها للمقلب العمومي بالمدينة، ورصد أماكن تجمعات القمامة ورفعها ونقلها للمقالب الوسيطة بجميع شوارع القري الأم والتوابع.

ولإعادة النظام والإنضباط إلى الشارع وتيسير الحركة المرورية، قامت الاجهزة التنفيذية بإزالة الإشغالات ورفع إشغالات بائعي الخضار والفاكهة من شوارع المدينة والطرق، وتم التنبيه بعدم السماح للمنشآت التجارية والمحال والمطاعم باستغلال أرصفة المشاة ومسار الطريق فى وضع الإشغالات، وذلك لتوفير حرم آمن لسير المواطنين وضمان عدم إعاقة الحركة المرورية.

ولرفع معاناة المواطنين في الانتقال بين أرجاء قرى مركز بيلا، نفذت الوحدات المحلية بمركز بيلا ومجلس المدينة، حملة تسوية وتمهيد عدد من الطرق الداخلية ببعض شوارع المدينة والقري والتوابع، بحضور علي أمين، نائب رئيس المدينة لشئون النظافة، ورؤساء القري، وباستخدام جليدر الوحدات المحلية، لتسهيل عملية الانتقال والمرور خاصة على الطرق الحيوية.

واستمرارا لصيانة وإصلاح أعطال أعمدة الإنارة العامة، نظم مجلس مدينة بيلا، حملة صيانة وإصلاح أعطال أعمدة الإنارة العامة، وتركيب كشافات الإنارة الناقصة، في الطرق الرئيسية والفرعية بعدد من مناطق المدينة والطرق الفرعية، وصيانة وشد الأسلاك على أعمدة الإنارة