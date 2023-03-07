- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
وقلد القائد العام القادة المكرمين وسام الجمهورية من الطبقة الثانية الذى صدق على منحه لهم الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة؛ تقديرا لجهودهم الوطنية المخلصة طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة.
وألقى أقدم القادة المكرمين كلمة أعرب خلالها عن الشكر والتقدير للقوات المسلحة التى حرصت على توفير كل الإمكانات لبناء وتأهيل القادة والضباط على كافة المستويات طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة، مؤكدا أن القوات المسلحة ستظل دائما نموذجا فريدا فى التضحية والعطاء جيلا بعد جيل.
ونقل الفريق أول محمد زكى تحية وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسى القائد الأعلى للقوات المسلحة للقادة الذين أمضوا خدمتهم بكفاءة واقتدار ووهبوا أنفسهم لخدمة الوطن والدفاع عنه، مشيرا إلى أن تجديد مسئولية القيادة ونقلها من جيل إلى جيل من التقاليد العسكرية التى تحرص عليها القوات المسلحة التى قدمت على مدار تاريخها نخبة من أعظم القادة الذين تمسكوا بمبادئ العسكرية المصرية وقيمها ومسئوليتها تجاه الوطن.
وأشاد القائد العام بالقادة المكرمين ودورهم فى الحفاظ على القوات المسلحة وتماسكها فى مواجهة الصعاب والتحديات، فضلا عن حرصهم الدائم للوصول بالقوات المسلحة إلى أرقى مستويات الأداء والإستعداد والكفاءة القتالية العالية بما يمكنها من تحقيق الأهداف العليا للوطن والحفاظ على سلامته وقدسية أراضيه، كما وجه الشكر لأسر القادة المكرمين تكريما وإحتفاءا لما تحملوه من مسئولية إجتماعية كبرى لتوفير المناخ المناسب لإستكمال مسيرة العمل والعطاء بكل تفانى وإخلاص.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير الدفاع يكرم قادة القوات المسلحة المحالين للتقاعد (فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.