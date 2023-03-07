الحكومة: لا نية لاستقطاع جزء من رواتب المصريين بالخارج (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - أعلن المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أن ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى، من أنباء بشأن اعتزام الحكومة استقطاع جزء من تحويلات المصريين فى الخارج، عارٍ تمامًا من الصحة.





وتواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، مع وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والتى نفت تلك الأنباء جملة وتفصيلاً، مُؤكدةً أنه لا صحة لاعتزام الحكومة استقطاع جزء من تحويلات المصريين فى الخارج، وأنه لا توجد أى نية أو دراسة لاستقطاع جزء من رواتب المصريين بالخارج أو حساباتهم الشخصية. وأشارت إلى اهتمام الدولة برعاية كافة شئون المصريين بالخارج، وتلبية احتياجاتهم، مع تحفيزهم على توجيه استثماراتهم إلى مصر، والاستفادة من الفرص الاستثمارية المطروحة، دون تدخل الحكومة فى رواتبهم أو حساباتهم الشخصية. وناشدت المواطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك الأخبار المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة.

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