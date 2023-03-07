محافظ الجيزة يتابع أعمال الإنشاء والتطوير بعدد من المواقف الجديدة (صور)

جدة - نرمين السيد - وتفقد محافظ الجيزة موقف شارع السودان والمواقف أسفل مسار محور الفريق كمال عامر، بنطاق أحياء بولاق الدكرور والدقى والعجوزة.

شملت جولة المحافظ، موقف مزلقان ناهيا، ووجه ببحث مخطط تطوير شامل لإقامة موقف لسيارات السرفيس لمنع انتظار أى منها بشارع السودان، لرفع كفاءة الحركة المرورية، لكونه أحد المحاور الرئيسية بالمحافظة وتحقيق نهضة حضارية بمحيطه.

كما شملت الجولة معاينة المحافظ أعمال الإنشاء الجارية بمواقف السرفيس أسفل محور الفريق كمال عامر، فى ضوء خطه استغلال الساحات والمسطحات الفضاء وإنشاء نقاط خدمية عليها لمنع التعدى أو استغلالها بصورة خاطئة من جانب المخالفين والمنشآت التجارية، والتى شملت موقف سرفيس ناهيا، ومن المقرر أن يستوعب 70 سيارة سرفيس، وموقف أرض اللواء الحضارى لاستيعاب 200 سيارة أخرى والمجهزة بغرف الإدارة والمراقبة وبوابات للدخول والخروج وأكشاك وكافيتيريات ومناطق استثمارية، إلى جانب عدد من ساحات الانتظار لتيسير حركة المرور بالمناطق المحيطة، لكونها مناطق عالية الكثافة السكنية وتشهد حركة مرورية على مدار اليوم.

وكلف المحافظ برفع كفاءة أسوار العقارات والمنشآت والكبارى المحيطة بأعمال التطوير بالتنسيق مع الجهات المعنية ورفع المخلفات وناتج أعمال التطوير اولا بأول.

وشدد المحافظ، على رؤساء الأحياء بمنع أى ممارسات عشوائية للمحال والأكشاك ورفع الاشغالات، موجها بسرعة تشغيل سلالم المشاة الكهربائية والمصاعد والتى تمت صيانتها ورفع كفاءتها تلبية لرغبات المواطنين من أهالى المناطق المحيطة والتعاقد مع شركات أمن وصيانة للحفاظ عليها واستثمار جميع المساحات الفراغ لمنع إقامة أى أنشطة عشوائية عليها مستقبلا، حفاظا على الواجهة الحضارية المستهدفة من مشروعات التطوير.

وأكد على رؤساء الأحياء بالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور الجيزة وشركات المرافق للانتهاء من أعمال نقل وتوصيل المرافق الجارى العمل بها لتمكين الشركات المنفذة من الانتهاء من المشروعات وفق الجداول المحددة.

رافق المحافظ شاكر يونس السكرتير العام، ومحمد نور السكرتير المساعد، وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش، ومحمود حسين رئيس جهاز السرفيس والنقل الجماعى، وأحمد عبدالفتاح رئيس حى الدقى، وعبدالله نور رئيس حى بولاق الدكرور، وياسر سامى رئيس حى العجوزة، والمهندسة هويدا خالد مدير مديرية الإسكان، والمهندسة نجوى السعيد مدير مديرية الطرق، وشفيق جلال رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل.