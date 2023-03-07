الأوقاف: تخصيص درس للسيدات الثلاثاء من كل أسبوع طوال رمضان

جدة - نرمين السيد - وأكدت الوزارة - فى بيان اليوم - أنه إيمانًا بحق الطفل فى التنشئة الفكرية السوية تم تخصيص درس يوم الخميس من كل أسبوع بعد صلاة العصر للنشء بجميع المساجد الكبرى.

وذكر البيان أنه على جميع المديريات موافاة الإدارة العامة للإرشاد بأسماء المساجد التى ستقام بها دروس السيدات واسم الواعظة أو العالم أو الإمام، وكذلك دروس النشء واسم الإمام أو الواعظة فى موعد أقصاه الأحد القادم 12/3/2023م.