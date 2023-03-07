الوحدات المحلية بالمنيا تتابع المواقف العامة للسيارات

جدة - نرمين السيد - نفذت الوحدة المحلية لمركز سمالوط، مرورا على المواقف العامة بالمركز و"قرية البيهو" للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة المقررة لسيارات الأجرة والنقل الجماعى والسرفيس، والتاكسى والتوك توك، وعدم وجود أى زيادة بها، لعدم زيادة أسعار السولار، مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد السائقين المخالفين، لضمان عدم استغلال المواطنين ورفع قيمة التعريفة.





كما تابع الدكتور محمد حلمى رئيس مركز مغاغة، العمل بمواقف السيارات العمومية للاطمئنان على ثبات الأجرة، وشملت الجولة موقف مغاغة الرئيسى وعدد من المواقف المؤدية للقرى التابعة للمركز، كما تم المرور على عدد من محطات المواد البترولية للتأكد من توافر المواد البترولية والالتزام بالأسعار المقررة وعدم حجبها عن المواطنين، مؤكدا اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة ضد غير الملتزمين سواء من أصحاب محطات التموين أو السائقين. يأتى ذلك تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، بتكثيف حملات متابعة مواقف ومحطات الوقود لانتظام سير العمل داخل جميع مواقف السيارات فى نطاق المحافظة، واستمرار العمل بتعريفة المواصلات الحالية لسيارات النقل الجماعى والسرفيس دون أى زيادة بها، لعدم وجود أى زيادة فى أسعار السولار والتصدى لأى محاولات لاحتكار المواد البترولية واستغلال المواطنين.

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