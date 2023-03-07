«الحقوق والواجبات الأسرية».. الجامع الأزهر يواصل حلقات برامجه الموجهة للمرأة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 7 مارس 2023 01:27 مساءً - يواصل الجامع الأزهر غدا الأربعاء، سلسلة حلقات برامجه الموجهة للمرأة، الذي يأتي تحت عنوان: «الحقوق والواجبات الأسرية»، وذلك برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وباعتماد الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر وبإشراف الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري، والدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر.

ويحاضر في الملتقى، الدكتورة إلهام محمد شاهين، مساعد الأمين العام لشئون الواعظات بمجمع البحوث الإسلامية، والدكتورة فريدة بودي، أستاذ ورئيس قسم البلاغة بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بالقاهرة.

وصرح الدكتور عبد المنعم فؤاد، أنه من المقرر أن يستغرق البرنامج أربع محاضرات أسبوعية يناقش خلالها نخبة متميزة من الأساتذة المتخصصين ، في عدة محاور القضايا التي تهم المرأة والأسرة المصرية، وخُصصت محاضرة واحدة في الأسبوع لكل محور وذلك على النحو المبين في الجدول المرفق. وأوضح الدكتور هاني عودة، أن هناك بعض الشروط التي يجب توافرها قبل التسجيل في البرنامج وتتمثل في أن يكون الحضور بتسجيل مسبق قبل موعد أول محاضرة، وذلك عبر الرابط التالي:

وأن يقتصر التسجيل على النساء فقط، وضرورة الالتزام بالحضور في كامل محاضرات البرنامج، لافتا إلى أنه سوف تمنح الحاضرات في نهاية البرنامج شهادة اجتياز معتمدة من الجامع الأزهر.